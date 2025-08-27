El Virgen del Rocío (Sevilla),entre los tres hospitales españoles partícipes en un ensayo pionero contra el glioblastoma

Archivo - Imágenes de recurso del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) será uno de los tres centros españoles que participarán en el estudio 'Sonobird', una investigación "pionera" e "internacional" que reúne a centros de referencia de Estados Unidos y Europa y busca "mejorar el tratamiento del glioblastoma recurrente, un tumor agresivo de difícil tratamiento".

Según ha informado el centro médico en una nota, el centro participará a través del equipo de Neurocirugía Oncológica del Hospital Universitario, que ha reunido a cinco pacientes en Andalucía para participar en el ensayo.

ATACAR AL TUMOR DE FORMA "MÁS DIRECTA" Y "EFICAZ"

En concreto, la investigación desarrolla la prueba de "una técnica que consiste en la apertura controlada de la barrera hematoencefálica, una capa protectora que impide que muchos fármacos lleguen al cerebro, mediante el uso de ultrasonidos". Esto, según ha especificado el hospital, "permitiría que la quimioterapia llegue de una manera más directa, y por tanto eficaz, al tumor, aumentando así las posibilidades de prolongar la supervivencia de los pacientes".

Además, el Virgen del Rocío ha explicado que, a diferencia de otros métodos tradicionales que "presentan limitaciones importantes en la penetración de los fármacos en el cerebro", este enfoque "podría superar algunas de esas barreras y, en teoría, contribuir a mejorar la supervivencia de los pacientes, ofreciendo nuevas esperanzas en la lucha contra este agresivo tumor cerebral". Sin embargo, ha aclarado que aún se encuentra "en fase de evaluación clínica".

El ensayo clínico 'Sonobird', iniciado en febrero de 2024 con el primer paciente reclutado en Bélgica, cuenta con más de 100 pacientes en todo el mundo, cinco de ellos desde el Virgen del Rocío, aunque prevé alcanzar los 560 voluntarios en menos de dos años.

A dos de los cinco pacientes del Virgen del Rocío ya se les ha implantado el dispositivo, que "se prueba para abrir de manera controlada la barrera hematoencefálica". Por su parte, el pasado 25 de abril se realizó la primera intervención de Andalucía en el hospital hispalense, tras extirpar la recidiva del glioblastoma.

UN TUMOR CEREBRAL "DE DIFÍCIL TRATAMIENTO"

El perfil del paciente que participa en el ensayo clínico es el de una persona con glioblastoma IDH nativos en su primera recurrencia, por ser un "tumor cerebral de difícil tratamiento", es decir, que aparece de nuevo una vez se ha eliminado. De igual modo, han de someterse a una nueva resección tumoral parcial o total y quimioterapia, por lo que deben cumplir una serie de criterios "específicos" que aseguren su idoneidad para el tratamiento.

Entre ellos, el tumor no puede superar los cinco centímetros de diámetro, los participantes deben haber superado por completo los efectos secundarios de terapias anticancerígenas previas y no deben presentar condiciones médicas o psicológicas graves que puedan poner en riesgo su seguridad durante el estudio.

Para llevar a cabo este proyecto, el centro sevillano trabaja en coordinación con los servicios de Neurocirugía y Oncología Médica y cuenta con el soporte de Radiodiagnóstico y Anatomía Patológica para "seleccionar pacientes candidatos a la resección de recidiva de este tumor cerebral".

El Hospital Universitario Virgen del Rocío cuenta con un equipo multidisciplinar de primer nivel para el abordaje de los glioblastomas recurrentes. Entre ellos, en el área de Neurocirugía Oncológica participan el doctor José Luis Narros, el doctor Carlos Butrón, la doctora Palomares Cancela y el doctor Ignacio Martín, que "cada año atienden alrededor de unos 150 pacientes por glioblastoma".

Este equipo trabaja de forma coordinada con especialistas de otras áreas: la doctora Miriam Alonso García en Oncología Médica, el doctor Jesús Blanco en Oncología Radioterápica, el doctor Eloy Rivas en Neuro-patología, y, en Neuro-radiología, la doctora Pilar Piñero junto al doctor Ricardo Alcántara, para "garantizar un abordaje integral".