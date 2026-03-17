Aagesen reitera su apuesta por las renovables tras la carta de Von der Leyen en contra de desmantelar nucleares

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y de Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reiterado la apuesta del Ejecutivo por las energías renovables tras la carta de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, a los líderes europeos en favor de no desmantelar las centrales nucleares en medio del conflicto en Oriente Medio.

"El sol y el viento nunca van a ser bloqueados en el Estrecho de Ormuz", ha afirmado este martes Sara Aagesen en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre si se plantea variar la estrategia del Gobierno que prevé el cierre total de estas infraestructuras energéticas en 2035 y, comcretamente, por la central de Almaraz.

En este contexto, la vicepresidenta tercera ha destacado que "lo primero" que hace Ursula von der Leyen en su misiva es "pedir a los países de la Unión Europea que ahonden en un sistema energético más autónomo". "Autonomía, autonomía que da independencia, que da competitividad, recursos autóctonos", ha manifestado.

Aagesen ha añadido que "precisamente esa ha sido la política de este Gobierno desde el año 2018". "Apostar por donde tenemos la gran ventaja, que se ha demostrado también ante esta etapa de volatilidad, que son las energías renovables", ha subrayado,

"Recursos, muchísimos recursos, capacidad por parte de las empresas y el tejido productivo. Por lo tanto, ese es el plan que está encima de la mesa", ha insistido.

Para la vicepresidenta tercera, se trata de una carta que tiene "muchísimas recetas distintas para los distintos países, pero la primera y la que pide a todos es buscar ampliar esa autonomía europea y la menor dependencia de los combustibles fósiles". "El sol y el viento nunca van a ser bloqueados en el Estrecho de Ormuz", ha zanjado.

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