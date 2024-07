ASPE reivindica la disposición permanente de la sanidad privada a impulsar la interoperabilidad de la historia clínica

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha reiterado su compromiso con la interoperabilidad de la historia clínica, después de la publicación del 'Informe sobre el estado de la Década Digital 2024', elaborado por la Comisión Europea, que sugiere que los proveedores sanitarios privados no están suministrando datos al acceso en línea a los historiales médicos electrónicos.

A este respecto, ASPE aclara que el sector privado lleva años abogando por una interoperabilidad completa dentro de la infraestructura sanitaria española y reclamando al Ministerio de Sanidad que se incluya al ámbito privado y no se circunscriba solo al circuito público, ya que esto supondría "una limitación que perjudicaría tanto a pacientes como a profesionales sanitarios".

En ese sentido, ASPE recuerda que apoya el proyecto 'miHC' para la interoperabilidad de la historia clínica en el sector, puesto en marcha por la Fundación IDIS. Se trata de una plataforma de sistemas y herramientas informáticas para que el paciente pueda acceder digitalmente a su historia de salud y comparta sus informes o pruebas con el profesional que desee de los centros integrados en este proyecto.

"Si la interoperabilidad total del conjunto de la infraestructura sanitaria del país no es una realidad, desde luego no es porque el sector privado no esté cumpliendo con su parte. Tenemos incluso la herramienta en marcha; ahora solo hace falta voluntad política por parte de las administraciones, tanto de la central como las autonómicas, para que se integren todos los datos y la información, independientemente de si se generan en el ámbito público o en el privado", ha afirmado el presidente de ASPE, Carlos Rus.

La patronal recuerda que la historia clínica pertenece al paciente y este tiene derecho a tener toda su información médica y poder compartirla con quien necesite. "El sector privado ya ha hecho el esfuerzo por facilitar la coordinación entre los sistemas de información, con el objetivo de posibilitar de manera eficiente el intercambio de información y los datos clínicos de los pacientes, para responder tanto a las necesidades de los propios pacientes como de los profesionales sanitarios", ha señalado Rus.

"Confío en que las administraciones den también los pasos necesarios para que la información clínica sea única y España pueda cumplir así con los objetivos de digitalización de la Unión Europea", concluye.