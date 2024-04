Azcón recalca que el pacto del Parlamento Europeo sobre inmigración "marcará la línea de todos los Gobiernos"

ZARAGOZA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este jueves que el pacto del Parlamento Europeo sobre inmigración, consensuado por socialistas, 'populares' y liberales, "va a marcar la línea de todos los gobiernos".

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación tras recibir a estudiantes aragoneses premiados en las olimpiadas nacionales de Física, Matemáticas e Informática.

Azcón ha emplazado todos a fijarse en "las grandes líneas", añadiendo que "lo que tiene que ver con la inmigración va a experimentar un cambio muy profundo los próximos años en la UE".

Ha aludido a las palabras del vicepresidente primero del Ejecutivo, Alejandro Nolasco, sobre el islam, realizadas el pasado mes de marzo en el exterior de La Aljafería, y ha señalado: "El tiempo me ha dado la razón; dije que si las declaraciones estaban fuera de la ley lo que había que hacer era interponer una querella en los juzgados; no lo han hecho y no se prevé que lo hagan después de unas cuántas semanas".