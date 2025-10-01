BCE.- Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles

MADRID 1 Oct. (EPDATA) -
ECONOMÍA
-- Pozuelo de Alarcón (Madrid) repite como el municipio con mayor renta bruta media de España, con 88.011 euros
-- Las pernotaciones en apartamentos y alojamientos rurales superan los 26 millones en agosto, un 0,6% más
-- La inflación de la eurozona repunta dos décimas en septiembre, al 2,2%, y se despega del objetivo del BCE
-- Las matriculaciones de coches suben un 16,4% en septiembre, hasta 85.167 unidades
-- Banco de España confirma que el Euríbor subió levemente en septiembre al 2,17%
-- Septiembre termina con 114 muertos en las carreteras españolas, 13 más que en el mismo mes de 2024
SOCIEDAD
-- España registra 106.172 abortos voluntarios en 2024, lo que supone un aumento de casi un 3%
INTERNACIONAL
-- Aumentan a 60 las víctimas mortales del terremoto de magnitud 6,9 en el centro de Filipinas
-- Cierran el Oktoberfest de Múnich tras una explosión en una zona residencial y una posible amenaza
