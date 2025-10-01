BCE.- Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles

MADRID 1 Oct. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 1 de octubre:

ECONOMÍA

-- Pozuelo de Alarcón (Madrid) repite como el municipio con mayor renta bruta media de España, con 88.011 euros

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/renta-municipios-datos-estadisti...

-- Las pernotaciones en apartamentos y alojamientos rurales superan los 26 millones en agosto, un 0,6% más

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/pernoctaciones-extrahoteleras/40...

-- La inflación de la eurozona repunta dos décimas en septiembre, al 2,2%, y se despega del objetivo del BCE

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...

-- Las matriculaciones de coches suben un 16,4% en septiembre, hasta 85.167 unidades

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/matriculaciones-turimos-espana-c...

-- Banco de España confirma que el Euríbor subió levemente en septiembre al 2,17%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/euribor-hoy-evolucion-historica-...

-- Septiembre termina con 114 muertos en las carreteras españolas, 13 más que en el mismo mes de 2024

Gráficos interactivos: https://epdata.es/datos/accidentes-trafico-datos-estadistica...

SOCIEDAD

-- España registra 106.172 abortos voluntarios en 2024, lo que supone un aumento de casi un 3%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/cifras-aborto-estadisticas/247/e...

INTERNACIONAL

-- Aumentan a 60 las víctimas mortales del terremoto de magnitud 6,9 en el centro de Filipinas

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f6994081

-- Cierran el Oktoberfest de Múnich tras una explosión en una zona residencial y una posible amenaza

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f6994407

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es