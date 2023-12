Agenda Informativa de Europa Press para el 12 de diciembre ( 2 )

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este martes, 12 de diciembre, por EUROPA PRESS agrupadas en las secciones de Economía-Laboral y Turismo:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, participa en un desayuno de trabajo en el Club Estrategos en la Castellana Meeting Plac. Paseo de la Castellana 81.

-- 10.00 horas: En Madrid, Creand Wealth Management organiza un desayuno informativo con directivos de la entidad para analizar las perspectivas de mercados de cara a 2024 y la estrategia de inversión. En Calle José Ortega y Gasset, 7, 4º.

-- 12.00 horas: En Madrid, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, inaugura en la jornada '¿Cómo afecta la presión normativa, económica, fiscal y laboral a las empresas?', organizada por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y la CEOE. Calle Diego de León, 50. También se podrá seguir por 'streaming'.

-- 12.30 horas: En Madrid, el presidente de Ford España, Jesús Alonso, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, y el presidente de BP, y PowerCo, Andrés Guevara, participan en la segunda mesa de análisis, enfocada en movilidad y energía, de la II Cumbre empresarial Eje Comunidad de Madrid-Comunidad Valenciana.

-- 15.00 horas: En Madrid, Cesar Valencoso, Consumer Insights Director de Kantar, presenta libro sobre la innovación y posteriormente mesa redonda con el presidente de Promarca, Ignacio Larracoechea; Joan Mir, Director general AC Marca Home Care y Joao Almeida - ex Senior Director of Marketing and Commercial Strategy en Lidl Irlanda en Auditorio WPP La Matriz Campus (Calle de Ríos Rosas, 26).

-- 18.00 horas: En Madrid, el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, asiste a la presentación de la incorporación del DLE y del Lexicón al ecosistema Google, organizado por la Real Academia Española de la Lengua (RAE), en el Palacio de El Pardo.

TURISMO

-- 09.30 horas: En Madrid, asamblea Anual de la Plataforma Tecnológica del Turismo - Thinktur. En el Hotel Meliá Madrid Serrano (Calle Claudio Coello, 139)

-- 12.30 horas: En Madrid, presentación del informe de Tendencias de viajes de los españoles para 2024 realizado por Marriott Bonvoy. Asisten Richard Brekelmans, vicepresidente de Marriott International para el Sur de Europa y Manuel Climent, director de desarrollo de Marriott International para España y Portugal, que anunciarán aperturas y nuevos proyectos de la compañía.