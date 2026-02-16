Archivo - Mesa de redonda de la reunión de los ministros de Economía y Hacienda del Eurogrupo, a 7 de julio de 2025, en Bruselas (Bélgica). El ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, ha sido elegido por consenso para revalidar su cargo como presid - European Union - Archivo

BRUSELAS 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) debatirán este lunes en Bruselas cómo reforzar el papel internacional del euro y promover la soberanía financiera y monetaria de la UE, retomando la discusión sobre la posibilidad de avanzar hacia un activo seguro europeo que refuerce la posición de la Unión en los mercados financieros internacionales.

El intercambio se centrará en las distintas vías para fortalecer la base económica, fiscal y financiera de la zona euro como condición para apuntalar el peso internacional de la moneda única, en un contexto de ajustes en el sistema monetario internacional y de atención a la evolución del dólar como principal divisa de referencia.

Entre las herramientas que se pondrán sobre la mesa figura la emisión conjunta de deuda --eurobonos-- como instrumento para reforzar el peso de la UE en los mercados internacionales, junto al desarrollo de soluciones paneuropeas de pago y el avance del euro digital.

Aunque no se esperan decisiones formales en esta reunión, el debate permitirá profundizar en las implicaciones económicas y financieras de avanzar en esa dirección, en un momento en el que distintos actores europeos han reactivado la discusión sobre la escala y el alcance de la deuda común.

Según fuentes del Ministerio de Economía, el análisis se abordará desde un enfoque "muy técnico" y la discusión se moverá en dos planos: por un lado, su papel en la financiación de bienes públicos europeos, vinculado al presupuesto comunitario; por otro, su dimensión estrictamente financiera.

El objetivo, señalan, es aprovechar el actual contexto internacional, marcado por la "presión sobre el estatus del dólar", como una oportunidad para reforzar el papel del euro como valor seguro, en una línea de trabajo que, insisten, debe traducirse en medidas concretas con impacto a corto, medio y largo plazo.

Una posición que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido al instar a aprovechar el momento para dotar a la Unión de un "verdadero activo refugio" mediante una ampliación significativa del mercado de deuda comunitaria.

Así lo ha señalado en una columna publicada esta semana en el 'Financial Times', en la que sostiene que un mercado de bonos de la UE de mayor escala permitiría abaratar la financiación, atraer capital a largo plazo y reforzar el papel internacional del euro.

Junto con España, Francia también ha respaldado el uso de un nuevo préstamo conjunto para financiar inversiones estratégicas y reforzar la autonomía europea, una "oportunidad única", según su presidente, Emmanuel Macron, para ofrecer al mercado global una alternativa al dólar.

Por el contrario, Alemania y algunos países del norte se muestran más reticentes a asumir compromisos de deuda común adicionales, priorizando la simplificación normativa y la movilización de capital privado.

AGENDA ECONÓMICA DE LA EUROZONA

En la misma reunión, el Eurogrupo prevé respaldar la recomendación de política económica para la eurozona en 2026, un texto ya cerrado a nivel técnico que continuará su tramitación formal en el Consejo antes de su adopción definitiva tras la discusión de los líderes en marzo

Posteriormente, con la participación de los Estados miembro que no comparten la moneda única, el debate se ampliará a los desequilibrios globales en el actual entorno geoeconómico, con especial atención a sus implicaciones para la estabilidad financiera y la coordinación en foros internacionales.

Además, se abordarán las líneas de trabajo del grupo informal E6, integrado por seis de las principales economías de la UE --Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Países Bajos--, que se reunirá previamente al Eurogrupo para coordinar iniciativas en materia económica y financiera.

La coalición evaluará proyectos estratégicos de la agenda europea, alineará políticas clave y discutirá prioridades comunes, con el objetivo de preparar consensos que faciliten la toma de decisiones en el foro de la zona euro y aceleren la implementación de medidas que impacten a todo el bloque.