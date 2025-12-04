C-LM muestra en Bruselas sus políticas en materia de discapacidad

Representantes del Gobierno de C-LM en las jornadas organizadas por la Comisión Europea y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF). - JCCM

TOLEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comisionado para la Accesibilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha participado, junto a la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, en las jornadas organizadas por la Comisión Europea y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) en el marco del Día Europeo de la Discapacidad. En estas jornadas han compartido los trabajos del Gobierno regional en esta materia y han conocido los avances en la Estrategia Europea de Discapacidad.

La Estrategia Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030 constituye el marco político principal de la Unión Europea para promover la igualdad, la inclusión plena y la participación activa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.

Según informa el Ejecutivo, esta estrategia consolida el compromiso de la UE con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). "Es fundamental conocer cómo nos afecta y cómo puede contribuir a mejorar la accesibilidad en nuestra región", ha afirmado Escudero.

Se debe tener en cuenta que la estrategia se articula en torno a diversas áreas prioritarias como accesibilidad universal, objetivo que está trabajando el Gobierno de Castilla-La Mancha de cara la aprobación de una nueva ley que la garantice desde una nueva realidad y necesidades.

Además, la estrategia europea incluye la vida independiente y desinstitucionalización; la igualdad y no discriminación, la participación en la sociedad y en la vida política; la educación, empleo y competencias y la protección social, salud y servicios de apoyo.

"Hemos podido conocer modelos de éxito ya aplicados, debatir los retos que hay que afrontar y explorar futuras medidas para hacer realidad los derechos de las personas con discapacidad en toda Europa", ha señalado Escudero. En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja para eliminar todas las barreras que pueden generar situaciones de desigualdad para garantizar la accesibilidad universal.

Además, José Luis Escudero ha explicado que también se han abordado los fondos de la Unión Europea que se destinan a esta materia, incluidos la política de cohesión, los fondos sociales y otros instrumentos de la UE; y cómo pueden adaptarse a los objetivos de la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Finalmente, se ha trabajado en la preparación y gestión de crisis con inclusión de las personas con discapacidad.