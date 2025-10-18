Bruselas.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 18 de octubre

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Torres se blinda en el BBVA con un pago masivo de dividendos"
-- "Carlos III fuerza al príncipe Andrés a renunciar a sus títulos"
EL MUNDO
-- "Torres solo movilizó a la mitad de los superfondos para la OPA"
-- "Trump defiende ante Zelenski que Putin quiere "acabar con la guerra""
ABC
-- "El Consejo de Estado alerta del riesgo de designar fiscales 'ad hoc'"
-- "Bruselas mantiene el expediente por la injerencia del Gobierno en la opa"
LA RAZÓN
-- "Aldama amenaza a Ábalos por un garaje que compró en pandemia"
-- "Barrabés rechaza que todo el "caso Begoña" vaya a un juicio con jurado"
LA VANGUARDIA
-- "El Sabadell reconoce el apoyo de la sociedad catalana ante el BBVA"
-- "Trump se muestra reacio ante Zelenski a darle misiles Tomahawk"
EL PERIÓDICO
-- "Los socios del Barça son los que menos aportan de La Liga"
-- "Trump da largas a entregar misiles de crucero a Ucrania y dice que confía en Putin"