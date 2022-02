PSOE y PRC piden información sobre los costes del viaje a Bruselas de la alcaldesa de Santander

SANTANDER, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales socialista y regionalista en el Ayuntamiento de Santander han pedido información sobre los costes del viaje que ha realizado esta semana la alcaldesa, Gema Igual (PP) a Bruselas, para conocer si el viaje ha sido sufragado por las arcas municipales y los motivos por los que no se ha incluido en la agenda oficial.

En concreto, el Grupo Socialista registrado hoy una pregunta al próximo Pleno para conocer cómo se ha costeado el viaje de la alcaldesa a Bruselas este miércoles "para protestar por el reparto de los fondos europeos".

Los socialistas quieren saber también cuáles son las razones por las que este viaje no estaba incluido en la agenda oficial de Alcaldía, ni está en el Portal de Transparencia del Consistorio, ni se ha difundido en sus redes sociales como sí han hecho sus homólogos compañeros de viaje, alcaldes y alcaldesa del PP en otros municipios.

"Hay que tener poca vergüenza cuando el Ayuntamiento de Santander acaba de perder 623.000 euros para modernización y digitalización, con la falta que hace, porque se les ha pasado enviar la documentación", ha criticado el portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández.

A su juicio, este viaje ha sido "una performance de alcaldes del PP al servicio de la calle Génova, que nadie en Bruselas se ha tomado en serio y menos en Santander, porque la participación de Igual ha sido tan ridícula que ha ido prácticamente de incógnito, poniéndose de perfil en las fotos e intentando ocultar su presencia en la nota de prensa del Partido Popular".

Así se ha expresado Fernández en un comunicado, tras considerar que la alcaldesa debe dar explicaciones públicas de este viaje, al tiempo que ha lamentado que "se entregue a la estrategia marcada desde el PP de Pablo Casado", algo que "en esta ocasión causa especial sonrojo", ha añadido.

"Lo que queremos saber, después de tanto despropósito, es quién ha pagado este viaje. ¿Lo ha pagado el PP o lo hemos pagado todos los santanderinos?. Porque ya sería el colmo", ha interpelado.

El portavoz socialista ha asegurado que los santanderinos "merecen saber" cómo se ha costeado el viaje de la alcaldesa y "cuáles son las razones por las que ha tratado de ocultarlo". "Si hasta el PP ha ocultado su presencia en la nota de prensa y ella prácticamente de incógnito en las fotos en las instituciones europeas", ha reiterado.

En la pregunta registrada por el concejal socialista, Néstor Serrano, también afea que "la alcaldesa debería estar más ocupada en recuperar los 623.000 euros de fondos europeos, que eran un regalo para la modernización de Santander, en lugar de seguir prestándose a la estrategia de deslealtad con España marcada desde la calle Génova".

Además, ha opinado que el viaje es "un sinsentido" porque Bruselas ha reiterado "hasta en cuatro ocasiones" su apoyo al sistema de reparto del Gobierno de España en el último mes.

En su opinión, el aval de Europa al Gobierno de Pedro Sánchez "lamentablemente no lo puede recibir el PP por su gestión del Ayuntamiento de Santander", que ha tildado de "desastre" al "dejar pasar los plazos para el envío de su proyecto a los a los fondos de modernización y digitalización del Ministerio de Administraciones Públicas".

Una situación, ha concluido, que "ha convertido de nuevo a Santander en una excepción negativa, al ser una de las cuatro ciudades españolas de más de 50.000 habitantes que no han enviado la documentación pertinente".

PRC

Por su parte, el Grupo Regionalista ha señalado que, durante la visita, Igual "no se ha reunido" con ningún responsable europeo relacionado con la gestión de los fondos Next Generation, por lo que han requerido información sobre la agenda de la regidora en la sede del Parlamento Europeo y el motivo por el que no ha sido incluida la visita en la agenda oficial.

"Nos gustaría conocer qué ha ido a hacer exactamente a Bruselas. Por eso hemos hecho una petición de información, para conocer su agenda y también saber quién ha pagado ese viaje, si hemos sido todos los santanderinos o ha sido el PP", ha explicado en un comunicado el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila.

El concejal ha insistido en que "desconocemos lo que realmente a hecho en Bruselas ya que ni siquiera hay un comunicado de prensa oficial; solo sabemos que ha ido con una delegación de alcaldes del PP", ha indicado.

En la petición del PRC se especifica conocer los costes que ha supuesto este viaje y qué institución los ha sufragado, "si el Ayuntamiento o el partido político que representa". Además se le pide que informe "con detalle" de las reuniones mantenidas, así como una valoración de las mismas.