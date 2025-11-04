VÍDEO: Aagesen critica que Mazón deje la Generalitat "en manos de Vox, negacionista", y no convoque elecciones

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante una declaración institucional, en el Palau de la Generalitat, a 3 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Durante su comparecencia, Mazón ha anunciado su dimisión - Rober Solsona - Europa Press

BRUSELAS 4 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha criticado este martes desde Bruselas que el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, vaya a dejar el Gobierno "en manos de Vox", un partido "claramente negacionista", por haber optado por dimitir sin convocar elecciones.

"Es una dimisión que llega tarde, una dimisión que es insuficiente", ha opinado la vicepresidenta tercera en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, al ser preguntada por la comparecencia la víspera de Mazón.

En este contexto, Aagesen ha afeado al político 'popular' que cargada de nuevo la "responsabilidad" de lo ocurrido tras la dana de hace un año a instituciones como la AEMET o la Confederación Hidrográfica del Júcar; pese a que en "numerosos autos" de la jueza de Catarroja que lleva la investigación señalan que "el único apagón informativo fue el negro de la Cecopi".

Así las cosas, la vicepresidenta ha pedido una "reflexión" respecto a la dimisión anunciada por Mazón, a quien ha acusado de "dejar en manos de Voz, que es un partido claramente negacionista del cambio climático, el futuro de una Comunidad Valenciana" que ha visto "la cara más amarga" del cambio climático. "Lo que debería haber hecho el señor Mazón es convocar elecciones", ha concluido Aagesen.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1023786/1/aagesen-critic...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06