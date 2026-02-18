Archivo - HANDOUT - 12 November 2024, Belgium, Brussels: Executive Vice-President of European Commission for Cohesion Policy and Reforms and Regional Development and Cities Raffaele Fitto attends a hearing in the European Parliament. Photo: Aurore Martign - Aurore Martignoni/European Commi / DPA - Archivo

BRUSELAS 18 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La Comisión Europea ha anunciado que estudia cómo reforzar la seguridad y el desarrollo económico y social de las regiones situadas en la frontera oriental de la UE con Rusia, Bielorrusia y Ucrania, especialmente afectadas por la guerra, a través de una estrategia sobre la que por ahora no ha presentado detalles ni propuestas legislativas concretas.

"Este es el punto de partida, no el final del proceso" ha aclarado el vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, en rueda de prensa al anunciar este plan que ha planteado como el inicio de una reflexión política para fomentar el apoyo del Ejecutivo comunitario a estas zonas para las que --señala-- "existe un claro antes y después del 24 de febrero de 2022".

"Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia, lugares que antes estaban concebidos para la vida cotidiana normal, para las compras transfronterizas y el turismo, ahora se utilizan para fines de seguridad, actividades de doble uso, logística, drones y apoyo de emergencia" ha señalado.

Concretamente, el plan se dirigirá a regiones de Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, que suman alrededor de 1.500 kilómetros de frontera terrestre con Rusia y Bielorrusia, así como casi 1.500 kilómetros con Ucrania y otros 600 kilómetros de frontera marítima en el mar Negro.

"No se trata solo de fronteras nacionales, sino de fronteras europeas", ha remarcado el comisario, quien ha anunciado que el primer paso del plan de trabajo será una conferencia de alto nivel el próximo 26 de febrero, que contará con la participación de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, así como de jefes de Gobierno y ministros de los Estados miembro afectados.

El político italiano ha explicado que la guerra ha alterado los patrones comerciales, ha ralentizado el crecimiento, elevando la inflación e intensificando las amenazas híbridas y la instrumentalización de la migración, lo que ha generado una combinación de mayor inseguridad, menor actividad económica y declive demográfico.

"Apoyar a estas regiones no es, por tanto, solo una cuestión técnica, sino una responsabilidad política", ha subrayado. Para ello, ha explicado que la estrategia se articulará en cinco ámbitos prioritarios que combinan instrumentos de la política de cohesión con otras herramientas europeas para responder a la evolución de la situación en estos territorios.

SISTEMA DE VIGILANCIA Y ALERTA EN EL FLANCO ORIENTAL

En materia de seguridad y resiliencia, el plan incluye la creación de un sistema de vigilancia y alerta reforzada en el flanco oriental de la UE --denominado Eastern Flank Watch-- que busca mejorar la detección de amenazas como sabotajes, ciberataques o el uso de drones, así como reforzar la coordinación entre autoridades nacionales y europeas.

Además, prevé impulsar capacidades europeas de defensa frente a drones, proteger infraestructuras críticas como redes energéticas o de transporte y mejorar la movilidad militar, es decir, la capacidad de trasladar equipos y efectivos con mayor rapidez dentro del territorio europeo en caso de crisis.

MOVILIZACIÓN DE 28.000 MILLONES

En el ámbito económico, la Comisión prevé facilitar el acceso a financiación para regiones percibidas como "de mayor riesgo" mediante un mecanismo específico que implicará al Grupo del Banco Europeo de Inversiones, instituciones financieras internacionales y bancos nacionales, denominado 'EastInvest', cuya firma está prevista también para el 26 de febrero.

El instrumento aspira a movilizar hasta 28.000 millones de euros en apoyo crediticio hasta finales de 2027 para impulsar la inversión en estas zonas, facilitando préstamos a empresas y autoridades locales, y ofreciendo asesoramiento a los promotores para reforzar la viabilidad de sus proyectos.

"La seguridad y la defensa son una condición previa, pero las regiones también necesitan inversión, servicios, conectividad y perspectivas económicas. En resumen, reclaman el derecho a quedarse, la posibilidad de vivir y trabajar donde pertenecen", ha señalado el comisario italiano.

MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

El tercer eje busca aprovechar las fortalezas locales mediante integración eléctrica de los Estados bálticos en las redes europeas, el desarrollo de infraestructuras transfronterizas de hidrógeno y el impulso de sectores como la economía circular y la bioeconomía.

En conectividad, la estrategia apuesta por modernizar carreteras, ferrocarriles, puertos y redes digitales, incluidas infraestructuras de doble uso que puedan servir tanto a fines civiles como de seguridad, además de reforzar las conexiones con Ucrania y Moldavia.

También se contemplan medidas para afrontar la despoblación y la escasez de mano de obra mediante programas que conecten educación y empleo, el refuerzo de servicios sanitarios y asistenciales y el apoyo a la resiliencia comunitaria frente a la desinformación.

Según ha reconocido Fitto, en los cinco ámbitos el enfoque estará basado en el territorio, por que "las soluciones deben adaptarse a cada caso, no ser uniformes". "La Comisión seguirá trabajando estrechamente con los Estados miembro, las regiones y los municipios, basándose en los instrumentos existentes y preparándose para el futuro", ha añadido.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1061363/1/bruselas-...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06