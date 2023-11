Cantabria exige incrementar cuantía y eficiencia de los fondos de cohesión de la UE

Urrutia lamenta en el Comité de las Regiones la "centralización" y el "desajuste" del reparto territorializado en España



Cantabria ha pedido a la Comisión Europea incrementar la cuantía, eficiencia y simplificación de los fondos de cohesión europeos para que las regiones combatan el despoblamiento rural, los retos de la transición industrial y energética, además de las desventajas naturales, como son las zonas de montaña.

Así lo ha hecho la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia (PP), que ha participado en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), en el debate sobre el futuro de la Política de Cohesión en la UE con la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, en el que se han abordado los indicadores estructurales para elaborar estas políticas en el contexto de la política regional de la Unión y reducir, así, las diferencias entre territorios.

Urrutia ha lamentado durante su intervención la "centralización" y el "desajuste" del reparto territorializado en España.

La consejera ha pedido a la comisaria fortalecer la política de cohesión económica, social, territorial en Europa, que, según ha dicho, debe ser "uno de los objetivos principales" para reducir las disparidades entre las regiones.

"De poco sirve la dedicación que hace tanto de actividades como de presupuesto para reducir las disparidades entre regiones, si no conseguimos que ambas vengan marcadas por un gran grado de eficiencia y simplificación, que es precisamente de lo que la política actual de cohesión adolece y es necesario revertir", ha dicho la consejera cántabra a la comisaria Elisa Ferreira, responsable de estos fondos.

Igualmente, ha lamentado la "experiencia reciente de centralización" de la política de cohesión realizada, según ha dicho, por el Gobierno de España y el "desajuste" que se ha producido "entre la ambición y el presupuesto", dentro del reparto territorializado de estos fondos en el país.

A esto se añade, según Urrutia, el "desafío de desigualdad e insolidaridad" a la que se enfrenta actualmente la ciudadanía española por los acuerdos adoptados por el presidente de España con independentistas y separatistas. Y es que, según ha dicho, los acuerdos "dan en la línea de flotación a la democracia y al Estado de Derecho".

NUEVO DEBATE SOBRE ESPAÑA EN EL PRÓXIMO PLENO DEL CdR

Por otro lado, Urrutia, consejera y también coordinadora de Política Local del PP de Cantabria, ha asistido a la reunión del Partido Popular Europeo y ha expresado "la profunda preocupación" de su formación por la situación política en España a raíz de los pactos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con independentistas y separatistas, algo que, a su juicio, supone una "violación del Estado de Derecho"

Así se ha pronunciado durante una reunión de los líderes locales y regionales del PPE en el Comité de las Regiones (CdR) con el presidente del Grupo PPE-CDR, Olgierd Geblewicz, y con el eurodiputado Antonio López-Istúriz.

Urrutia considera que estos pactos suponen un "desafío a la cohesión económica, social y territorial" y ha pedido ayuda para frenar la ruptura del Estado de Derecho y la separación de poderes que supone la Ley de Amnistía.

Según la dirigente del PP, los acuerdo de Sánchez dan en la línea de flotación a la democracia y al Estado de derecho y representan un desafío de desigualdad e insolidaridad, ha informado el partido en un comunidad. Por ello, ha abogado por fortalecer las políticas de cohesión de la Unión Europea con el fin de reducir las disparidades entre las regiones.

El Grupo del PPE-CDR se ha sumado al Grupo del PPE en el Parlamento Europeo para pedir a la Comisión Europea que condene la clara violación del Estado de Derecho y el debilitamiento de la separación de poderes y que, por tanto, examine los términos del acuerdo entre el presidente del gobierno socialista español, Pedro Sánchez, y el partido separatista catalán 'Junts'.

Los líderes locales y regionales del PPE reafirman que esta situación" no es aceptable, que los principios del Estado de derecho no son negociables y que la UE no puede utilizar dos estándares para ninguna de sus regiones o estados miembros y debe garantizar el mismo trato para todos".

Y, en este sentido, el Grupo PPE-CDR ha pedido un debate durante el próximo pleno del Comité de las Regiones sobre las responsabilidades del Gobierno español por socavar el Estado de Derecho.

Y, en este sentido, el Grupo PPE-CDR ha pedido un debate durante el próximo pleno del Comité de las Regiones, previsto para finales de enero, sobre las responsabilidades del Gobierno español por socavar el Estado de Derecho.

La consejera ha vuelto a denunciar el ataque que, según ha indicado, se está produciendo a "todas" las instituciones del país. "No hay una institución, ahora mismo en el Estado español que no esté siendo atacada por el acuerdo que el Gobierno de Sánchez ha llegado con independentistas y separatistas".

Por ello, Urrutia ha asegurado que "va a seguir defendiendo a España en Europa". "Queremos que no nos dejen tirados y que vengan con nosotros a defendernos", ha dicho.