CCOO y UGT niegan que la UE condicione los fondos europeos a mantener la reforma laboral o la de pensiones

CEOE pide al Gobierno que cuente con las empresas para gestionar los fondos

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han incidido en que Bruselas no condiciona la recepción de los fondos europeos por parte de España a realizar determinadas reformas, y han explicado que no hay una posición por parte de la Unión europea para que la llegada de los recursos exija, o no, tocar la reforma laboral o de pensiones.

De hecho, según ha explicado el líder de CCOO, "la Comisión Europea está trasladando a la Confederación Europea de Sindicatos que los fondos que lleguen a España no condicionan las políticas sobre corrección de la reforma laboral y de pensiones".

"Eso será otra discusión que habrá que abordar en el marco del diálogo social en los próximos días", ha apostillado Sordo tras el encuentro mantenido con el Gobierno para conformar la Mesa de Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia.

Álvarez ha apuntado que el objetivo fundamental de este encuentro ha sido el de abrir al diálogo social todo lo que tiene que ver con los fondos de reconstrucción y en relación a la transformación del país que se quiere llevar a cabo con dichos fondos.

"Nos parecía importante que se hiciese en una mesa central. Se trata de articular un proyecto común para el conjunto del país, pero también de ver cuáles son los elementos fundamentales de este nuevo país que situar en el tejido productivo español", ha apostillado.

También ha dejado "muy claro" que los fondos de la Unión Europea tienen que venir a España condicionados exclusivamente por los planes de reconstrucción que la propia Comisión Europea ha situado como prioritarios.

Preguntado sobre si el Gobierno va a poner encima de la mesa nuevas medidas para hacer frente a los problemas ocasionados por la pandemia, el líder de UGT ha apuntado que se ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar de manera "inminente" algunas de las cuestiones como consecuencia del alargamiento de la pandemia y ha dejado claro que esto se ha venido trabajando en el diálogo social y que "parece que incluso mañana el Consejo de Ministros lo va a tocar", en referencia a la extensión de los créditos ICO.

Sordo ha remarcado que el país se encuentra en un momento de dudas e incertidumbre de cómo se van a canalizar estos recursos en el futuro y cree que habría que tener claro cuáles son los proyectos estratégicos que se tienen que implantar en estas líneas de financiación.

CEOE DEFIENDE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha dejado claro que el plan de recuperación es dinámico y que solo va a funcionar si hay una colaboración público-privada "real". "Hasta ahora, en España, a la hora de aprovechar este tipo de medidas siempre hemos lLegado tarde y mal", ha resaltado Garamendi.

También ha destacado que se han abordado durante la reunión temas que son paralelos a los fondos de reconstrucción, como un plan de formación o un plan integral para la industria, "que van a ser claves para poder garantizar ese futuro". "Es difícil que digitalicemos a la sociedad si no la formamos", ha subrayado.

"Estamos dispuestos a sentarnos en las mesas como hemos hecho siempre", ha apostillado Garamendi, tras afirmar que todavía no hay ninguna fecha sobre la mesa, sino que se está haciendo la presentación de los proyectos que se piensan que pueden ser tractores y que a partir del año que viene será cuando se empiece a verlo.

EJECUTAR LOS PGE Y TENER EN CUENTA LA MALA SITUACIÓN DE LAS PYMES

De su lado, el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha señalado que es necesario que se ejecuten los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para tener "la capacidad suficiente y llegar a cualquier lugar de España".

"Hay que colaborar al máximo para que se ejecuten el 100% estos fondos", ha dejado claro Cuerva, que también ha incidido en que es necesario que los fondos sirvan para solventar la crisis e impulsar todo el tejido productivo español.

Para Cuerva, si se quiere tener éxito en la transformación del modelo productivo del país, se debe contar "con todo el tejido productivo español y que se la pequeña y media empresa la que se suba a ese cambio necesario".

También ha aprovechado para alertar del momento "tan duro" por el que están atravesando las pequeñas y medianas empresas del país. "Está bien la visión de futuro y no sumamos a ella, pero no podemos perder el día a día, el hoy. La pyme lo esta pasando muy mal", ha denunciado Cuerva, que ha señalado que el Gobierno está trabajando para poner medidas de choque.

