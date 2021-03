CEAR insta a Europa a "no hacer solidaridad a la carta" con la migración

CEAR cuestiona la "coherencia" de España entre lo que plantea en Europa sobre la inmigración y lo que aplica en su propio territorio

BRUSELAS, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, ha instado a Europa a "no hacer solidaridad a la carta" con la inmigración en referencia al nuevo Acuerdo o Pacto de Asilo y Migración que se trabajo en el marco de la Unión Europea (UE).

Galán que ha participado este lunes en la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha exigido corresponsabilidad por parte de los países miembros en el tema migratorio porque se está en una "UE única" y entiende que la responsabilidad en las fronteras es de Europa, que debe ejercerla "bajo los derechos europeos".

La secretaria de CEAR ha expuesto que la organización a la que representa, que lleva más de 35 años trabajando en Canarias, "ha sido testigo de las múltiples políticas" que se han ido aplicando, y ha matizado que la ruta de las islas Canarias "no es nueva en el flujo migratorio" en alusión a la comisaria de Interior de la Unión Europea (UE), Ylva Johansson, cuando se refiere a la misma como una nueva ruta.

Así, apuntilló que se trata de un "fenómeno estructural, con diferentes ritmos de afluencia", que es necesario que se aborde, y que en 2020 ha visto crecer las llegadas después de que en septiembre de 2019 se cerrara la ruta de Alborán, si bien resaltó que la de Canarias es una "ruta más mortífera".

En su exposición ha admitido que la pandemia del coronavirus ha provocado que muchas rutas terrestres se hayan cerrado, así como que personas que no pensaban emigrar, se hayan visto abocado a ello por la situación de las economías locales de sus países, a lo que se suma las personas que huyen por diferentes causas que requieren la protección o asilo.

Añadió que de las más de 23.000 personas que llegaron a Canarias en 2020, las que solicitaron asilo fueron 343 y de origen africano, dato que subrayó "no responde a la realidad, responde a que muchas personas no quieren quedarse atrapada en Canarias porque ven que solicitando asilo en Canarias, pueden quedarse allí, y ustedes saben que ellos no quieren quedarse allí".

Otra cifra aportada por Galán, tras ser cuestionada por eurodiputados, son las 600 vidas que se han perdido en aguas del atlántico, 600 personas que puntualizó han sido "identificadas" porque, reconoció, que posiblemente serán "muchas más", aprovechado así para reclama a la UE "rutas legales y seguras" porque, dijo, "si Europa sigue blindándose, las mafias seguirán haciendo su agosto".

EL HACINAMIENTO DE ARGUINEGUÍN "NO PUEDE REPETIRSE"

Por otro lado, Galán ha querido exponerle a los eurodiputados lo ocurrido en verano y otoño en el muelle de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), donde hubo hacinadas "más de 2.600 personas pese a que su máxima capacidad era 400", algo que manifestó "no puede repetirse", porque criticó que hubo "miles de persona hacinadas sin condiciones mínimas, sin distancia, sin garantía de acceso a asistencia reglada, incumpliéndose los plazos de detención establecidos por la ley".

Todo ello, agregó, hizo que se proyectara una "imagen de alarma, de descoordinación", provocando reacciones que encuentran un "gran altavoz" en las redes sociales aunque, matizó, "no es el sentir de la mayoría de los canarios, que son un pueblo absolutamente acogedor".

A ello, dijo, se debe sumar que la economía canaria depende principalmente del turismo y con la pandemia el desempleo "en estos momentos está muy presente", por eso se cuestionó sobre la gestión de la imagen que se ha proyectado de las islas, considerando que se ha provocado una situación "de hostilidad y rechazo social" que se está proyectando contra los inmigrantes.

Además, sumó que "por primera vez en España se van a instalar campamentos y macrocentos de inmigración".

CUESTIONA LA COHERENCIA DEL GOBIERNO

Por otro lado, Galán ha cuestionado la forma de actuar del Gobierno español, que dijo cae en "contradicciones que se evidencian" desde la posición como país y la gestión que se está realizando en Canarias, apuntando que muestra de ello es que el presidente Pedro Sánchez advirtió que España "no podía aceptar que la gestión de las migraciones en Europa no se hiciera de una manera global", mostrando la oposición como país a la propuesta de la Comisión que llevaría a la creación de grandes campos de detención de inmigrantes y solicitante de asilos en los puntos fronterizos de los países mediterráneos --Grecia, Malta, Italia, España-- para convertirlos en puntos de identificación y expulsión.

Agregó que en aquel momento Sánchez calificó aquella propuesta de "inaceptable", sin embargo ahora Galán mostró su sorpresa porque "en Canarias se está poniendo en marcha esa misma política que desde España se rechazaba contundentemente, dificultando y bloqueando" a las personas inmigrantes contra su voluntad en un espacio territorial aislado, ultraperiférico y alejado del continente europeo.

"Esta práctica pone en evidencia una falta de coherencia de nuestro país entre lo que plantea en Europa y lo que aplica en su propio territorio, impidiendo los traslados a la península, convirtiendo así a Canarias en uno de los grandes campos del sur de Europa en los que nuestro país se negaba, y se debe seguir negando", apostilló.

Finalmente, consideró que "no deja de ser paradigmático" que España, siendo uno de los "pocos" países de la UE que tiene un programa estructural de acogida humanitaria para personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad, "no siga manteniéndolo con la misma visión con la que lo creó y que ha demostrado ser una fórmula de descongestión de situaciones similares". En este sentido, se preguntó qué presiones internas y externas ha recibido España para no seguir desarrollando la política de traslados.

Galán solicitó que se realicen traslados a península y se planteen reubicaciones a otros países de la UE porque, dijo, se está a tiempo de "no caer en políticas que han sido un fracaso en otros territorios europeos".