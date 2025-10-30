Comisión Europea.- Agenda gráfica para el día 31 de octubre de 2025

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

31 de octubre de 2025:

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Madrid, entrevista a la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, en el Congreso Futuro Iberoamericano.

-- 10.00 horas. En Barcelona, Pleno del Ayuntamiento.

-- 10.30 horas. En Trubia (Oviedo), el ministro de Defensa de Letonia, Andris Spruds, y el director general de Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, visitan la fábrica de GDELS-SBS en Trubia para conocer el proceso de fabricación de los 84 vehículos blindados Hunter.

-- 11.00 horas. En Madrid, la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, acompañada de la concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, visita las obras de restauración de la capilla y del pórtico del Cementerio de la Almudena, cuya remodelación acaba de finalizar y en la que se han invertido más de 5,4 millones de euros.

-- 12.00 horas En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el acto con motivo del 'Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura'.

-- 12.00 horas. En Madrid, el Rey asiste al primer Congreso Futuro Iberoamericano.

-- 12.15 horas. En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, preside la inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', organizada por la AECID junto al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH).

-- 13.30 horas. En Madrid, el Congreso Futuro Iberoamericano celebra la jornada 'La universidad y los desafíos del futuro'.

ECONOMÍA

-- 10.30 horas. En València, presentación del informe 'Economía sumergida: una perspectiva ética. Construyendo confianza y cohesión social', elaborado por la Fundación Étnor. Salvador Navarro, presidente de la CEV, abre la jornada, que contará con la presentación de la directora académica de la Fundación Étnor y Catedrática de Ética y Filosofía Moral de la UV, Adela Cortina, y la intervención de J. Félix Lozano, catedrático de Filosofía Moral.

-- 11.00 horas. En València, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presenta a los medios de comunicación los resultados de la entidad de los nueve primeros meses de 2025.

-- 12.00 horas. En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, abren el seminario "Financiación de las pymes: nuevas perspectivas sobre las titulizaciones".

CULTURA

-- 09.20 horas. En Madrid, RTVE y Fundación Casa de México en España celebran un pase especial para visitar el altar de muertos 2025, con motivo del estreno de la película 'Coco'.

-- 10.00 horas. En Valladolid, presentación de la serie 'Yakarta' de Movistar +.

-- 10.00 horas. En Valladolid, la directora Mia Hansen-Love recibe la Espiga de Honor en la Seminci 2025.

-- 11.00 horas. En Bilbao, el escritor guipuzcoano Bernardo Atxaga presenta su último libro, 'Enarak'.

-- 20.45 horas. En Madrid, Viva Suecia actúa en el Movistar Arena.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

-- En Damasco, evolución de la guerra civil siria.

