Comisión Europea.- Agenda gráfica para el día 2 de octubre de 2025

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 2 de octubre de 2025:

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Madrid, el vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourn, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa.

-- 09.30 horas. En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, presenta la Jornada de sensibilización sobre las infecciones de transmisión sexual.

-- 10.00 horas. En Madrid, pleno de la Asamblea de Madrid.

-- 10.00 horas. En Madrid, rueda de prensa final de la Comisión Permanente de la CEE.

-- 10.00 horas. En Valencia, sesión de control al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

-- 10.30 horas. En Madrid, la Reina, presidenta de Honor de UNICEF España, preside el acto de entrega de los premios UNICEF España 2025.

-- 10.30 horas. En El Puerto de Santa María (Cádiz), María (Cádiz), la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, atiende a los medios antes de inaugurar la XI Convivencia del programa Mayores Activos.

-- 11.00 horas. En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, inaugura el I Congreso del Día Nacional del Tercer Sector.

-- 11.00 horas. En Madrid, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, atiende a los medios antes de participar en la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana.

-- 11.30 horas. En Vigo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto central del Día de la Policía.

-- 11.50 horas. En Salamanca, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, atiende a los medios antes de inaugurar el curso 25/26 del Máster en Intervención Social y Educativa con Infancia y Adolescencia y el Máster Universitario en Estudios Avanzados de Educación de la USAL.

-- 12.00 horas. En Madrid, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presenta junto con la directora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), Cristina Fernández, el Plan Estratégico 2025-2027 de la ITSS, Nuevos tiempos de trabajo, nuevas formas de actuación, y la nueva imagen institucional del organismo.

-- 12.00 horas. En Madrid, Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana.

-- 12.00 horas. En Mengíbar (Jaén), el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, preside el aforo de producción del olivar de la campaña 2025-2026.

-- 12.15 horas. En Teruel, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, visita la Fundación Tervalis en Teruel.

-- 13.00 horas. En Sevilla, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, presenta el cartel de la Liga Nacional de Novilladas, organizada por la Fundación del Toro de Lidia.

-- 13.00 horas. En Granada, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, realiza una visita institucional al Ayuntamiento para abordar con la alcaldesa, Marifrán Carazo, asuntos de interés.

-- 13.00 horas. En Barcelona, el pte.del PP Alberto Núñez Feijóo y la secr.gral.del PPE Dolors Montserrat abren un encuentro organizado por el PPE

-- 15.00 horas. En Madrid, el vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, comparece en la Comisión Mixta para la Unión Europea.

-- 16.30 horas. En O Grove (Pontevedra), el Rey inaugura el 'Foro La Toja - Vínculo Atlántico'.

-- 20.30 horas. En Málaga, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, asiste a la gala del 50º aniversario de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

ECONOMÍA

-- 19.00 horas. En Madrid, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dialogará con Toni Roldán, director del Centro de Políticas Económicas de Esade.

SOCIEDAD

-- 12.00 horas. En Madrid, sindicato de Estudiantes convoca una huelga general estudiantil en apoyo al pueblo palestino, con manifestaciones en distintas ciudades españolas.

-- 12.00 horas. En Barcelona, manifestación del Sindicat d'Estudiants en el marco de la huelga por Palestina.

-- 20.30 horas. En Gines (Sevilla), acto de inauguración de la XVII edición de 'Una Pará en Gines' presentado por Laura Sánchez.

CULTURA

-- 10.00 horas. En Madrid, presentación de la exposición 'Robert Capa. ICONS'.

-- 10.00 horas. En Madrid, desayuno de prensa con el escritor Andrés Trapiello, para presentar su nuevo libro 'Próspero viento'.

-- 17.00 horas. En Alcalá de los Gazules (Cádiz), el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, firma un convenio de colaboración entre la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules para la creación del Museo 'Alejandro Sanz Experience'.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

-- En Damasco, evolución de la guerra civil siria.

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/