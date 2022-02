Comisión Europea.- Agenda Informativa de Europa Press para el 3 de febrero ( y 3 )

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstas para este jueves, 3 de febrero, por EUROPA PRESS agrupadas en las secciones de Sociedad, Salud y Efemérides:

SOCIEDAD

-- 10.00 horas: En Madrid, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, inaugura, junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, la jornada 'Una ley para proteger a todas las familias', donde se presenta el Libro Blanco elaborado por la OCDE y la Comisión Europea para un nuevo marco nacional sobre apoyo y protección familiar, en CaixaForum Madrid.

-- 10.00 horas: En Madrid, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) organiza la Jornada online de lucha contra la discriminación y la aporofobia: 'Inclusión financiera: ¿enfoque de derechos o aporofobia bancaria?', en la Plataforma online de EAPN-ES.

-- 10.00 horas: En Barcelona, Garden Gourmet lanza un producto para contribuir a la limpieza de los mares. En el Port Marina Vela, Passeig de Joan de Borbó, 103.

-- 10.00 horas: Fundación Repsol, en colaboración con Fundación Alternativas, organiza el tercer y último webinar del ciclo sobre reforestación con el lema "El papel del capital natural en la transición justa y el reto demográfico". Online.

-- 10.00 horas: En Madrid, Fundación Pons presenta Madrid PR Help Desk, su plataforma de asesoramiento gratuito en transferencia de tecnología e innovación. En la sede de la Fundación Pons. Calle Serrano, 138.

-- 10.00 horas: En Madrid, la portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Eva Granados, se reúne con Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Sede CERMI.

-- 10.00 horas: En A Coruña, el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán se reúne con representantes de los mariscadores de la Ría de O Burgo. En la Delegación del Gobierno en Galicia. Plaza Orense, 11.

-- 11.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad ante la posibilidad de castigar con penas de cárcel a quienes acosen a las mujeres que acuden a abortar. Al término de la sesión en el Senado

-- 11.00 horas: rueda de prensa online sobre el Campo de Investigación de Energía de Hidrógeno de Fukushima (FH2R).

-- 11.15 horas: En Madrid, el Rey preside la inauguración de la ampliación del Campus IESE. El acto se podrá seguir por streaming desde la url: https://iese.zoom.us/j/95182686043 Camino del Cerro del Águila.

-- 12.00 horas: En A Coruña, el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán se reúne con representantes de la Plataforma POEM. En la Delegación del Gobierno en Galicia. Plaza Orense, 11. A Coruña.

-- 13.00 horas: En Valencia, el Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, se reúne con Carlos San Juan, que lleva ya más de 550.000 firmas recogidas en su campaña "Soy mayor, no idiota"; con CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores) y con la Federación de Organizaciones de Mayores de la Comunidad Valenciana (FOMCOVA). En la sede de FOMCOVA. Calle Avellanas, 22 - 2º - 6ª puerta.

-- 17.45 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el escritor Alejandro Palomas, en el Complejo de la Moncloa.

-- 19.30 horas: En Madrid, presentación del nuevo informe de Misioneros Dominicos-Selvas Amazónicas "Compartiendo esperanzas desde las periferias. Mirada sobre la pobreza en los núcleos urbanos de nuestras misiones en Latinoamérica". En O Lumen. Calle Claudio Coello, 141.

-- 20.00 horas: En Madrid, el teólogo Rafael Luciani, colaborador del Papa Francisco, inaugura las Charlas Sinodales en la Diócesis de Getafe. En formato online a través del canal diocesano de Youtube: www.youtube.com/getafediocesis.

SALUD

-- 09.30 horas: La ministra de Sanidad, Carolina Darias, mantiene un encuentro con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat. Cobertura oficial. A la 10.30 horas, visita junto al presidente de la Generalitat Valenciana, el Hospital Clínico Universitario de Valencia (Avda. de Blasco Ibáñez, 17). Cobertura oficial. A las 11.30 horas, visita junto al presidente de la Generalitat Valenciana, el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia (Avinguda de Fernando Abril Martorell, 106). Cobertura oficial. A las 12.15 horas, visita junto al presidente de la Generalitat Valenciana, el dispositivo de vacunación CACSA, en la Ciudad de las Artes y Las Ciencias, de Valencia. Cobertura gráfica. Posteriormente, atenderá a los medios de comunicación en el dispositivo de vacunación, junto al presidente de la Generalitat Valenciana.

-- 09.45 horas: Celebración de la '17ª Jornada Internacional sobre Investigación Traslacional y Medicina de Precisión', organizada por la Fundación Instituto Roche, en colaboración con el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD). Para inscribirse: https://traslacionalymedicinadeprecision.int-meetings.com/.

-- 10.00 horas: En Madrid, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) presenta la campaña 'La Lotería que más te toca'. Calle Arenal, 14.

-- 11.00 horas: En Madrid, presentación del primer consenso internacional sobre la terapia hormonal en la menopausia, firmado por un total de 21 sociedades científicas, y que cuenta con la participación de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), la Sociedad Internacional de Menopausia y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). En el Hotel Only You. Paseo de la Infanta Isabel, 13. Para seguirlo 'on line': https://vimeo.com/event/1774867.

-- 11.00 horas: En Madrid, oncólogos de cinco hospitales españoles, con el patrocinio de la Fundación Viatris, presentan una herramienta de formación que reduce a la mitad la ansiedad de los pacientes al ser diagnosticados de cáncer. En el Hotel Cuzco. Paseo de la Castellana, 133.

-- 11.30 horas: En Madrid, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) presenta el estudio 'Medicina y el médico rural en la actualidad'. En la sede del CGCOM. Plaza de las Cortes, 11. Para seguirlo en línea: www.youtube.com/channel/UCYgZ8zz4CmLLHUKHnOibSCw.

-- 12.15 horas: En Valencia, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, visita el dispositivo de vacunación frente a la Covid-19 habilitado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Tras la visita, Darias y el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, atenderán a los medios de comunicación. Av. del Professor López Piñero, 7.

-- 17.00 horas: En Madrid, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) celebra el webinar 'Indicaciones e integración de la protonterapia en el abordaje del cáncer'. Para conectarse: https://campusvirtual.sehh.es/.

EFEMÉRIDES

-- En el año 1962 el presidente John F. Kennedy prohibía el comercio con Cuba, excepto de alimentos y medicinas.

-- En el año 1966 la Unión Soviética realizaba el primer aluzinaje controlado, cuando el cohete "Lunik 9", sin tripulación, alcanzaba el Océano de las Tormentas, tras haber sido lanzado desde la tierra el 31 de enero. Tras el mismo comenzó a enviar fotografías e imágenes de la superficie lunar.

-- En el año 1969 Yaser Arafat era nombrado jefe de la OLP por el Congreso Nacional Palestino.

-- En el año 1981 los Reyes de España don Juan Carlos y doña Sofía iniciaban su primera visita al País Vasco.

-- En el año 1991 el Partido Comunista Italiano deja de existir oficialmente tras 70 años de historia y se convierte en el Partido Democrático de la Izquierda.

-- El exalcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch cumple 72 años.

-- La escritora Soledad Puértolas cumple 75 años.

-- La cantante María Jiménez cumple 72 años.

-- Paul Auster, escritor, cumple 75 años.

-- El cantautor Amancio Prada cumple 73 años.