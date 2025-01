Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

-- 08.30 horas: En Madrid, Enagás celebra su tercera edición del Día del Hidrógeno. Inaugura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y participan la vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Sara Aagesen; el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar; el presidente de Sedigás, Joan Batalla; y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, entre otros. En el Auditorio Rafael del Pino (C/ Rafael Calvo, 39).

-- 09.00 horas: Subcomisión, en el seno de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Sesión extraordinaria. Elaboración del informe. Sala Lázaro Dou del Congreso.

-- 10.00 horas: En Madrid, REDFUE presenta el 'Primer libro blanco de las prácticas'. En COMET Retiro, Sala Glamping. (C/Alfonso XII, 30).

-- 10.00 horas: En Madrid, Oxfam Intermón, Greenpeace, Asamblea Cívica por el Clima, el Observatorio de Sostenibilidad y Globe International celebran la jornada 'Construyendo un Parlamento Ciudadano Permanente frente a la crisis climática'. En el Congreso de los Diputados, de 10:00 a 14:00 horas, y en el Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42) de 15:30 a 19:00 horas.

-- 11.00 horas: En Madrid, Celebración del acto 'Derecho al bienestar, derecho al tiempo: prestación universal por crianza y reducción de jornada' con la intervención de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social; y Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. (Paseo del Prado, 18-20).

-- 11.45 horas: En Zamora, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene en la inauguración del Congreso de UGT en Castilla y León, en el Teatro Ramos Carrión; a las 11.45 horas, visita la cooperativa Cobadú, en Villaralbo; a las 13.30 horas, visita el centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales.

-- 12.00 horas: En Toledo, el vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, atiende a los medios tras visitar el Museo Sefardí con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. (C/Samuel Levi).

-- 12.20 horas: En Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios tras su intervención en el pleno del Consejo Económico y Social. En la sede del Consejo Económico y Social. (C/ Huertas, 73).

-- 16.00 horas: La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con la presidenta de Navarra, María Chivite. Sede del Ministerio. (Plaza San Juan de la Cruz, 10) .

-- 16.30 horas: En Madrid, Iberdrola celebra una nueva edición de los Premios Iberdrola Supera. En la sede corporativa de Iberdrola (calle Tomás Redondo,1).

-- 17.00 horas: En Madrid, jornada sobre el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea y el uso de los ingresos derivados del comercio de derechos de emisión (ETS) para impulsar el apoyo social a la agenda climática. En la sala Cánovas del Congreso de los Diputados.

-- 18.00 horas: En Madrid, La Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco en España (FPA2E) y la Fundación IE, el encuentro Sustainability and Youth Engagement: From Learning to Action. En IE Tower. (Paseo de la Castellana 259).

-- 18.00 horas: En Madrid, la Real Academia de ciencias exactas, físicas y naturales de España acoge la conferencia 'La máquina infinita de Leonardo Torres Quevedo', por el profesor César Palencia de Lara, del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Valladolid. (C/Valverde 22) y online.

-- 19.30 horas: En Madrid, el CSIC organiza la jornada 'Pasiones mitológicas'. En la Residencia de Estudiantes (C/ Pinar 21) y online.