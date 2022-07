La Comisión de Peticiones europea abordará los presuntos casos de abusos a menores tutelados en la Comunidad Valenciana

VALENCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha incluido en el orden del día de su sesión del 8 de septiembre un punto sobre las "circunstancias" de los menores tutelados por la Generalitat Valenciana que han sufrido presuntos abusos sexuales.

Así lo ha dado a conocer este viernes la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular y vicesecretaria de política social del PP, Elena Bastidas, quien ha asegurado que "esta investigación avanza en el Parlamento Europeo y que fue su formación quien, a raíz de la sentencia condenatoria a un educador, exmarido de la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra, y de conocer "varios casos de abusos, drogadicción y prostitución en centros de menores de la Generalitat Valenciana decidió llevar el caso ante Europa".

La portavoz 'popular' manifiesta, en un comunicado, que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "mintió en sede parlamentaria cuando dijo que Europa había dado carpetazo a la investigación sobre los abusos de menores tutelados".

"Espero que pida perdón a los valencianos por mentir en un asunto extraordinariamente sensible. El máximo responsable de la gestión y de la política de menores es Puig, ahora ya no tiene el parapeto de Oltra. Tiene que tomar las riendas del asunto y llegar hasta las últimas consecuencias. No se puede seguir dando la espalda a una situación tan dramática y grave", ha aseverado.

Bastidas ha adelantado que el PP "explicará ante el Comité de Peticiones todos los casos que se están conociendo". "Queremos que se llegue hasta el final en esta investigación", ha insistido.

La diputada ha reprochado que el Consell "se ha negado hasta en tres ocasiones a investigar la gestión de los centros de menores en Les Corts", al tiempo que ha hecho notar que, "finalmente, tendrá que ser en Europa, a instancias del Grupo Popular, quien pueda seguir investigando y profundizando y arrojando luz a un tema que nos preocupa mucho".

Por último, Bastidas ha exigido hoy a la actual vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas, que en el caso de supuesto abuso a una menor de 17 años por parte de un educador que ha trascendido esta semana "no se cometan los mismos errores del pasado y se sigan los mismos patrones".

También se ha pronunciado sobre la decisión del Comité de Peticiones el portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, quien en junio anunció su solicitud para que la Eurocámara "investigara en profundidad" los casos de supuestos abusos sexuales a menores tuteladas en centros valencianos.

"Vox seguirá insistiendo hasta llegar al fondo del caso y exigirá responsabilidades a todas las personas involucradas en el abuso y en su posterior encubrimiento. No permitiremos que ningún menor tutelado por la administración pública esté desprotegido, ya sea en Valencia o en Baleares", declara.

Sobre la cuestión ha sido interrogada este viernes la vicepresidenta Aitana Mas, quien ha considerado --en rueda de prensa tras la reunión semanal del ejecutivo autonómico-- que "lo que haga la señora Bastidas en Europa o no no es un tema que se haya tratado en el pleno".

AITANA MAS: "ESTAREMOS DONDE SE NOS REQUIERA"

"Estaremos donde se nos requiera. Mientras, continuamos haciendo las mejoras oportunas y toda la gestión que haga falta para seguir mejorando el sistema de protección de menores. Continuamos en esa tarea", ha remarcado.