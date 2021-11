Compromís ve la investigación sobre abusos en Europa un "yo me lo guiso, yo me lo como" del PP y una "cacería" a Oltra

El PP critica a los socialistas por votar en contra mientras el PSPV y UP critican a los 'populares' por "utilizar" las instituciones

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha considerado la petición del Parlamento Europeo a la Comisión de iniciar una investigación preliminar sobre casos de abusos sexuales relacionados con centros de menores en la Comunitat Valenciana un "yo me lo guiso, yo me lo como" del PP y ha denunciado que los 'populares' están llevando a cabo una "cacería" contra la vicepresidenta y consellera, Mónica Oltra.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pidió este miércoles iniciar esta investigación tras una comunicación de la diputada 'popular' en Les Corts Elena Bastidas sobre casos de abusos sexuales relacionados con estas instalaciones dependientes de la Conselleria de Igualdad, dirigida por Oltra, y entre los que se encuentra precisamente la condena a su exmarido, educador en uno de ellos, por abusar de una menor tutelada.

Ferri ha remarcado que la presidenta de esta comisión, la exministra 'popular' Dolors Montserrat, "ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por dirigentes de diferentes grupos del parlamento por hacer un uso partidista de esta comisión".

Respecto a la petición de cese de Oltra, ha asegurado que "no es la primera vez que lo piden ni será la última", y ha remarcado que el PP está "utilizando todas las instituciones a su servicio para llevar a cabo una cacería de brujas contra la vicepresidenta".

A su juicio, esta cuestión forma parte de una estrategia para "deslegitimar a los partidos en el gobierno" y para "desgastar" a Oltra, aunque ha considerado que si no fuera ella, "irían a por otra persona".

Por su parte, los otros grupos del Botànic han afeado también a los 'populares' esta acción. Para el síndic socialista, Manolo Mata, esta es una operación "un tanto desagradable" del PP. "No tiene sentido que Elena Bastidas se lo pida a su amiga presidenta de la Comisión de Peticiones, que al año tiene que resolver miles, y priorice esta". Por ello, ha considerado que el PP está "utilizando perversamente las instituciones".

Y es que para el portavoz socialista, "no hace falsa irse tan lejos ni gastarse dinero en sellos", ya que "España es soberana" para investigar estas cuestiones. De hecho, ha recordado la investigación abierta por el Síndic de Greuges y ha considerado que si Conselleria "cumpliera al 100% no habría investigaciones".

No obstante, ha recalcado que es un "tema que se está resolviendo en el plano institucional" y ha subrayado que "nunca ha habido mayor inversión por menor" que en la actualidad, aunque "todo es mejorable".

Mientras, la portavoz adjunta de Unides Podem, Estefanía Blanes, ha remarcado que "hay quien quiere sacar un rendimiento político de este tema", porque "ya hay una sentencia que ha dictaminado quiénes son los repsonsables de esos hechos" y que ni la consellera ni el departamento están condenados. Por ello, como los abusos ya están juzgados, ha pedido evitar caer en "demagogia".

"Se ha querido llevar más allá, al ámbito personal y al machismo, porque se está ocultando en la defensa de los menores que se está criminalizando a una mujer por los hechos que otra persona con quien tuvo relación haya podido cometer", ha remarcado. Además, ha afeado a la derecha que les "preocupa según qué menores" y les ha reprochado su postura respecto a los menores extranjeros no acompañados.

"NO ES HABITUAL" QUE SE INVESTIGUE

Por parte del PP, Elena Bastidas, ha incidido en que "no es habitual" que se acepten este tipo de peticiones en el Parlamento Europeo. "Ahora ha sido admitida a trámite la petición realizada por el PPCV y, lo más decepcionante, es que ha salido adelante con la oposición del PSOE, algo que no es lo habitual".

"Para vergüenza de todos los valencianos, Puig ha dado orden para que esta investigación no salga a delante. Ni el señor Puig ni 25 señores como él y Oltra podrán con esta diputada como no pudieron con Maite, la niña víctima de abusos. Queremos que se llegue hasta el final y se haga justicia con Maite y con los niños y niñas víctimas, para saber qué ha pasado y no se vuelva a repetir", ha manifestado.

Para la diputada 'popular', "la petición ha tenido que votarse por la oposición del PSOE". "Puig es corresponsable de todo lo que ha pasado en los centros de menores por su negativa y su bloqueo a investigar, estudiar y depurar responsabilidades sobre la gestión de los más vulnerables que son nuestros menores", ha reiterado.

Por su parte, la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha insistido en pedir su destitución y ha reclamado que "asuma responsabilidades políticas por un caso tan grave".

Mientras, la portavoz de Vox, Ana Vega, ha pedido también la dimisión de Oltra y ha insistido en que "aquí algo está fallando, y los que fallan son ellos mismos porque se quejan mucho del modelo de gestión de menores del PP y de la herencia recibida, pero ellos llevan casi 7 años en el gobierno y no han hecho nada para solucionarlo y ahora será la UE la que les va a poner la cara colorada y les dirá que lo están haciendo mal".