Ecologistas piden a UE retomar la ley de deforestación: "El compromiso ambiental debe estar por encima de intereses"

WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife han reclamado a la Unión Europea (UE) que retome la Ley de Deforestación --conocida como EUDR por sus siglas en inglés-- después de que el Parlamento Europeo haya aprobado este miércoles retrasar un año su aplicación en el marco del paquete de simplificación con el que busca aligerar la carga administrativa y facilitar el cumplimiento por parte de empresas pequeñas.

"Los compromisos ambientales de la UE tienen que estar por encima de ningún interés partidista o capitalista", ha criticado en declaraciones a Europa Press el portavoz de Ecologistas en Acción, Nacho Escartín.

Escartín ha calificado como "desastroso" que el EUDR "se quiera guardar en un cajón, recortar o directamente olvidar". A su juicio, todavía hay "una oportunidad" de que la Comisión Europea no permita que las empresas y los países que ya han invertido para cumplir con la aplicación de este reglamento sean perjudicadas por hacer bien las cosas y que no se beneficie a los que no están queriendo comprometerse con la protección del planeta.

Por su parte, SEO/BirdLife ha trasladado su "profunda preocupación" por el retraso de la aplicación del EUDR y por la "apertura de puestas" a reabrir o frenar normas ambientales que ya fueron negociadas y aprobadas. Según dice, la UE es responsable de una parte "significativa" de la deforestación mundial y no puede "mirar a otro lado": no es "coherente" que en la Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil) haya defendido frenar la deforestación global mientras que en Bruselas se ha planteado ahora este retraso del EUDR.

El responsable de la Unidad de Incidencia para una Transición Verde de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, ha advertido en declaraciones a Europa Press que todos los europeos van a sufrir las consecuencias si no se puede frenar la degradación ambiental. "Europa debe elegir, o lidera la protección de los bosques y del clima o contribuye a acelerar su deterioro. Y ahora mismo, el camino que se está insinuando nos preocupa profundamente", ha lamentado.

WWF ha señalado que esta decisión "pone de manifiesto las promesas vacías de la UE en materia de medioambiente" y ha lamentado que Bruselas parezca no reconocer la "urgencia" de actuar. Además, ha recalcado que presentar este retraso "bajo la excusa de la competitividad es a la vez miope y sin fundamento", ya que "no hay pruebas" de que hacerlo o debilitar la norma vaya a mejorar la rentabilidad empresarial.

Al contrario, muchas empresas ya han invertido considerablemente en su cumplimiento y en sostenibilidad "solo para ser penalizadas por actuar de manera temprana y responsable". Por ello, ha instado a la Comisión Europea a retomar "con firmeza" la implementación del reglamento y frenar "cualquier intento" de seguir desregulando la legislación ambiental y climática.

"La decisión adoptada hoy supone abandonar por completo nuestra responsabilidad con las generaciones futuras, que serán las que paguen el precio de esta falta de acción. La Comisión debe tomar nota: es imprescindible frenar el desmantelamiento del EUDR y del paquete ambiental. Más simplificación sólo traerá consecuencias desastrosas", ha afirmado la gerente de Bosques en la Oficina de Política Europea de WWF, Anke Schulmeister-Oldenhove.

Greenpeace ha acusado a los eurodiputados de "traicionar la confianza" de los ciudadanos europeos y de "desperdiciar" la inversión de muchas empresas que "se esforzaron" por cumplir con el EUDR. Entre otras cosas, ha criticado que la votación de este miércoles haya creado "lagunas legales" al "eximir" a los propietarios de bosques y agricultores de la UE del cumplimiento de la ley.

Además, ha advertido que la nueva cláusula de revisión, que prevé la reapertura del texto en abril de 2026, genera incertidumbre sobre el aspecto de la ley en 2027, lo que perjudica la credibilidad de la UE a la hora de garantizar la coherencia y la previsibilidad de la formulación de políticas y dificulta aún más que los inversores diligentes se preparen para el cumplimiento.

"El retraso y el debilitamiento del EUDR tienen evidentes efectos perjudiciales para los bosques, que seguirán siendo destruidos para producir materias primas para el mercado de la UE", ha lamentado la estratega legal sénior de Greenpeace para la UE Andrea Carta.