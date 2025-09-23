Un estudio para prevenir el fracaso escolar, liderado por Deusto, se presenta este miércoles en el Parlamento europeo

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

Concluye que "los entornos de aprendizaje inclusivos y participativos consiguen mejorar los resultados académicos" desde Infantil

BILBAO, 23 Sep.

Una investigación liderada por la investigadora Rocío García Carrión, de la Universidad de Deusto, será presentada este miércoles en la Conferencia Final del proyecto, denominado Scirearly, en el Parlamento europeo. El estudio ha evidenciado que "los entornos de aprendizaje inclusivos y participativos consiguen mejorar los resultados académicos" en matemáticas, ciencias y lectura desde Educación Infantil, según ha informado la universidad.

En función de esta investigación, los entornos de aprendizaje inclusivos y participativos se caracterizan por fomentar, por un lado, "relaciones positivas" entre profesorado y alumnado y, por otro, "prácticas dialógicas de enseñanza y aprendizaje", así como el liderazgo compartido entre profesorado y la implicación de las familias y la comunidad.

"Con ello, consiguen mejorar los resultados académicos en matemáticas, ciencias y lectura desde Educación Infantil, perdurando a lo largo de la Educación Obligatoria", han resaltado desde Deusto.

Otro hallazgo de la investigación es la identificación de "factores protectores" que previenen el fracaso escolar temprano y favorecen "el éxito educativo, incluso en contextos de alta vulnerabilidad".

Entre otros, se cita la presencia de referentes positivos, las altas expectativas entre el profesorado, la familia y el grupo de iguales, la visibilidad y la inclusión de la diversidad cultural, el apoyo psicosocial y en la salud mental.

Con los resultados de esta investigación se ha diseñado un banco de recursos gratuito para que el profesorado pueda implementar estas prácticas en sus aulas.

UNA ESCUELA DE SANTURTZI

La Universidad de Deusto ha liderado esta investigación, con universidades, entidades no gubernamentales y gobiernos de 10 países de Europa. El proyecto culminará este miércoles con la presentación de los resultados en la Conferencia Final del proyecto Scirearly, que tendrá lugar en el Parlamento Europeo en Bruselas.

El encuentro contará con más de 550 personas de 22 nacionalidades, entre académicos, responsables políticos, docentes y ciudadanía general, que debatirán cómo trasladar estas evidencias a políticas y prácticas educativas a escala europea.

El evento incluye mesas de debate sobre las causas sociales del fracaso escolar y ejemplos concretos de programas preventivos e inclusivos desde las primeras etapas educativas. Entre otras, participará una escuela de Santurtzi, de la que dos docentes y una alumna de 11 años compartirán "cómo el proyecto ha transformado su experiencia de aprendizaje".

Con esta conferencia, la Universidad de Deusto pretende reforzar su "compromiso con la generación de conocimiento de impacto y la transferencia de la ciencia a la sociedad y a la política, ofreciendo un modelo de colaboración que puede inspirar el futuro de la educación en Europa".