El eurodiputado López Aguilar llama a "desmantelar el modelo de negocio" de las "mafias que explotan a migrantes"

SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar ha llamado este viernes a "desmantelar el modelo de negocio" de las "mafias" que "explotan" a personas migrantes en su "desesperación", al tiempo que ha apelado a "atacar penalmente" todas las formas de tráfico y explotación de seres humanos.

Así lo ha manifestado el eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento europeo durante su intervención en un encuentro informativo de Europa Press en colaboración con el Parlamento Europeo con motivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (Cofoe), que ha contado también con la participación de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, y del responsable autonómico de Inmigración de Cruz Roja en Andalucía, Ignacio Romero.

El encuentro informativo, celebrado en la sede de la Fundación Cajasol, en Sevilla, bajo el título 'El futuro está en tus manos. Inmigración: una respuesta europea', se ha desarrollado en formato coloquio moderado por el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón.

López Aguilar ha asegurado que las existen "mafias" que trafican con personas "porque tienen terminales criminales en la Unión Europea (UE)" y "tenemos que atacar penalmente en los Estados miembros todas las formas de explotación de seres humanos con todas las herramientas: educación, integracion, respeto al otro...". El eurodiputado ha subrayado al respecto que se debe "combatir" el discurso del odio, "que no es libertad de expresión sino que conduce directamente al crimen del odio".

"No basta con encarcelar al patrón de la patera y que le metan nueve años de prisión, también a quienes iban a recibir a esas personas, a los contactos en las costas europeas del circuito criminal de las mafias", ha destacado López Aguilar. "Debemos atacar penalmente a todos los eslabones de la cadena", ha añadido.

En este sentido, en opinión del presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento europeo "hay que criminalizar a quienes desde Europa consumen servicios de personas traficadas a sabiendas de que lo han sido. No sería negocio si no tuvieran, no ya cómplices sino autores materiales".

López Aguilar ha señalado, además, en su intervención que las personas que se ponen en movimiento desde el África Subsahariana apuntando a Europa "viven una auténtica pesadilla de violación continua de sus derechos". "No hay mujer que llegue a Libia para embarcarse hacia Europa, si es que lo consigue, que sus derechos más fundamentales hayan sido violados un millón de veces".

El eurodiputado socialista ha afirmado también que denuncia continuamente "a esos gobernantes que creen que si tienen el coraje de ofrecerse a una respuesta europea frente al hecho migratorio, perderían las elecciones". "Hay muchos ministros de Interior obsesionados con el cierre de fronteras, con el limbo jurídico, con la ficción jurídica de quienes están internados en un campo de refugiados y que dicen que 'aún no han entrado en la UE, por lo que no pueden aplicar el Derecho europeo', lo que está contrastado que es falso".

Asimismo, López Aguilar ha expresado que detecta en el Consejo Europeo "una falta clamorosa de cumplimiento del mandato europeo de solidaridad" en relación a la inmigración y ha criticado la "mirada negacionista del hecho inmigratorio que aspira a que la inmigración no existe".

Por último, el eurodiputado español ha puesto sobre la mesa la necesidad de contar con vías legales para afrontar el fenómeno de la inmigración. ¿Por qué alguien iba a embarcar a su familia hacia Europa y arriesgar sus vidas, movida por la desesperación, pagando 10.000 euros al patrón de una embarcación si hubieran podido coger un avión por 300 euros?", ha preguntado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/640191/1/lopez-aguilar-l...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06