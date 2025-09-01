Illa se reunirá con Puigdemont este martes en Bruselas

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, encabeza la III Trobada del Govern, en Vilar Rural, a 29 de agosto de 2025, en Arnes, Tarragona, Cataluña (España). Esta es la tercera reunión del Ejecutivo fuera del Palau de la Generalitat esta - Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas (Bélgica).
Así ha informado este lunes la Generalitat en un comunicado.
En concreto, se reunirán en la delegación del Govern ante la Unión Europea en Bruselas a las 16.15 horas.
