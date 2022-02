Instituciones y Cruz Roja apuestan por la "integración y protección de derechos humanos" en respuesta a la inmigración

SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz; el eurodiputado socialista y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento europeo, Juan Fernando López Aguilar, y el responsable autonómico de Inmigración de Cruz Roja en Andalucía, Ignacio Romero Molina, han compartido este viernes un encuentro informativo en el que han incidido en la "integración" y la "protección de derechos humanos" como elementos clave a la hora de responder a la inmigración que llega a la Unión Europea.

Ha sido en el marco de un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en Sevilla en colaboración con el Parlamento Europeo con motivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (Cofoe), que se ha desarrollado bajo el título 'El futuro está en tus manos. Inmigración: una respuesta europea', y en formato coloquio moderado por el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón.

La consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz, ha defendido que, "en el momento que existe voluntad, compromiso y tenemos muy claro el objetivo de la protección de los derechos humanos --en su caso, de los menores de edad por ser su ámbito de actuación, ha precisado-- por encima de cualquier otra cuestión, se pueden construir modelos de atención de calidad" como los que, según ha defendido, se han seguido en Andalucía con los menores, y "se puede conseguir esa integración, inclusión y empleabilidad" por la que ha apostado.

CONTRA "BULOS, MENTIRAS Y XENOFOBIA"

"Tenemos que cambiar el foco y buscar el de la integración", ha incidido la consejera, quien ha demandado "una estrategia nacional y europea" ante la inmigración que contemple "coordinación, planificación en prevención en los países de origen, solidaridad", así como llevar a cabo un trabajo "contra la xenofobia, el racismo, los delitos de odio, a través de la sensibilización, la concienciación, desmintiendo bulos y mentiras, hablando muy claro y alto siempre, y a través de la educación, que es fundamental".

De igual modo, Rocío Ruiz ha puesto el foco en la "protección de los derechos humanos", y ha sentenciado que los países desarrollados "no podemos permitir que ni el Atlántico ni el Mediterráneo sean un gran cementerio más de vidas humanas cuando tenemos los medios, los recursos, la voluntad y el compromiso" para evitarlo.

LA SITUACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento europeo, Juan Fernando López Aguilar, ha denunciado la actitud de "gobernantes equivocados o cobardes que dan por asumida la premisa de que, si tienen el coraje de ofrecerse a una respuesta europea frente al hecho migratorio, perderían las elecciones", cuando "no hay nada que lo pruebe".

En esa línea, ha lamentado que en el seno de la UE "hay muchos ministros del Interior obsesionados con el cierre de fronteras, con que establezcamos la ficción jurídica de que quienes están en estos momentos internados en algún campo o en algún centro de retención en la frontera exterior de la UE aún no han llegado a la Unión Europea y, por tanto, no se les puede aplicar el Derecho europeo, lo que es contrastadamente falso", según ha aseverado, y al respecto ha puesto de relieve que "la Carta Europea de Derechos Fundamentales protege a todas las personas en la aplicación del Derecho europeo, no solo a la ciudadanía europea".

López Aguilar ha defendido que, "en la segunda mitad" del mandato de Úrsula Von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, "tenemos una oportunidad" con el "llamado nuevo pacto de inmigración y de asilo" planteado por la Comisión que realmente no será un pacto "hasta que el Parlamento (europeo) lo haga suyo", según ha advertido el eurodiputado.

Quien fuera también ministro de Justicia del Gobierno de España ha señalado que en la Unión Europea "tenemos que comprender que somos una unión de 27 Estados miembros con un potencial económico y social de integración e inclusión muy por encima de lo que creemos", y ha llamado la atención sobre el hecho de que, "en la frontera Este de la Unión hay varios países que tienen una saturación de demandantes de asilo y de campamentos de refugiados exponencialmente superior al del conjunto de la UE, Turquía entre ellos, que tiene tres millones de refugiados sirios en su interior", según ha subrayado.

Por último, el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento europeo ha cargado contra las "mafias" que "explotan" a los inmigrantes que se ponen en movimiento desde el África subsahariana "en su desesperación", y ha llamado a "atacar y desmantelar el modelo de negocio" de esas mafias, y por "atacar penalmente todas las formas de tráfico y explotación de seres humanos".

EL PAPEL DE CRUZ ROJA

Finalmente, el responsable autonómico de Inmigración de Cruz Roja en Andalucía, Ignacio Romero, ha defendido que hay que "evitar el trato colectivo de la inmigración, porque es un riesgo intentar tratar a los grupos de forma similar", así como "evitar las situaciones de tramitación de solicitantes de asilo de forma colectiva".

Ha apostado por "tratar de garantizar el derecho de las personas, potenciar y fomentar las rutas seguras, potenciando la colaboración transnacional y con terceros países, sobre todo para reducir, por un lado, lo que sería la necesidad de la salida y, por otro lado, abrir esas vías seguras, no solamente a la llegada a Europa, sino también en el tránsito", según ha abundado.

El representante de Cruz Roja también ha apostado por "fomentar puntos seguros", y por "seguir incidiendo en la diplomacia humanitaria, que países y comunidades vean la necesidad de seguir interviniendo en políticas de integración, en tratar de visibilizar a esas personas en situación irregular que tienen una mayor dificultad para acceder a unos recursos básicos, y seguir trabajando y apostando por que las políticas y por todo lo que se mueva vaya en esa dirección".

De igual modo, desde Cruz Roja han realizado un llamamiento a favor de la "lucha contra la discriminación", y por "tratar de reducir conductas xenófobas que tenemos el riesgo de que se fomenten, sobre todo cuando se da únicamente una visión negativa de la inmigración", que es algo, según ha apostillado Ignacio Romero, que "aporta muchísimas cosas a las sociedades de origen" que hay que "seguir poniendo en valor", según ha concluido.

