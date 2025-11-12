Irene Montero ve "golpismo judicial" en el juicio al fiscal general e insiste a Sánchez en que "reviente" a la derecha

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, atiende a los medios antes de un acto de Podemos, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Los dirigentes de Podemos han participado en un acto llamado ‘Nacionalizar Repsol’. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 'número dos' de Podemos, la eurodiputada Irene Montero, ha asegurado este miércoles que el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, por presunta revelación de secretos es consecuencia del "golpismo mediático, judicial y político" que, en su opinión, hay en España, por lo que ha instado al presidente del Gobierno a que "reviente" a la derecha para frenar la "guerra sucia".

"Hay que reventar a la derecha para que la derecha no reviente este país a base de golpismo y guerra sucia judicial, política y mediática", ha defendido la exministra en declaraciones al programa 'Malas lenguas' de 'La 2', recogidas por Europa Press, reiterando la petición que ha realizado la líder de Podemos, Ione Belarra, a Pedro Sánchez, a quien le había propuesto un plan para "reventar a la derecha" para que la izquierda gane las próximas elecciones generales, a lo que el jefe del Ejecutivo se ha negado.

Montero ha criticado que hayan conseguido sentar a un fiscal general del Estado en el banquillo "para no hablar de la corrupción" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de todo su entorno, que "se lo ha llevado crudo en el peor momento de la emergencia sanitaria".

"Creo que todo el mundo tiene claro que esta gente es una mafia que no queremos que mande y que no queremos que gobierne", ha denunciado Montero, que ha acusado al PSOE que, en vez de frenar la "guerra sucia", haya estado "más preocupado" en "callar a las feministas, acabar con su izquierda y de echar a Podemos del gobierno".

A juicio de Irene Montero, hay que frenar a los jueces con democracia. "Llevan demasiado tiempo creyéndose que este país es suyo y que pueden decidir lo que pasa en España en contra de la voluntad de los españoles", ha subrayado.