Junta y agricultores reclaman al Gobierno más ecoesquemas para la PAC y le afean "que ponga de excusa a Europa"

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, los sindicatos agrarios y las cooperativas de la región han reclamado al Gobierno más ecoesquemas en el Plan Estratégico Nacional que España enviará a la Unión Europea para la Política Agraria Común (PAC) y le han exigido "que no pongan de excusa Europa porque poder pueden hacerlo", por lo que "si alguna comarca agronómica de Andalucía pierde, la responsabilidad es del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación".

Así lo ha expresado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que ha atendido a los medios antes de presidir una reunión de la Mesa de Interlocución Agraria, en la que participan la propia Junta, los sindicatos agrarios UPA, Asaja y COAG, y la organización Cooperativas Agroalimentarias.

Crespo ha expuesto que en lo que va de negociación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, Andalucía ha conseguido mantener los derechos, una convergencia "paulatina" hacia la agricultura ecológica, que haya 20 regiones productivas y el agricultor pluriactivo, que significa "que ningún agricultor se quede fuera de la PAC" en la región.

Sin embargo, mantienen una disputa por el número de ecoesquemas y la Junta y agricultores exigen 20, uno por cada una de las regiones productivas. Ante la posición del Gobierno de solo ocho, Andalucía está dispuesta "negociar incluso hasta 12". "Así podríamos agrupar los regadíos de otra forma, el secano, los cultivos permanentes para que ninguna región agronómica de Andalucía perdiese", ha apuntado Crespo

Por tanto, "tenemos salida, hay posibilidades en la negociación, sólo tienen que ser más flexibles al respecto y que no pongan de excusa Europa para ello porque poder hacerlo, lo puede hacer España, que es quien tiene que enviar ese Plan Estratégico acorde con las recomendaciones europea, pero siempre con posibilidad adicionales para todas las comunidades autónomas", ha subrayado Crespo.

La consejera ha criticado que la propuesta de ocho ecoesquemas no sirve porque han introducido "una tasa plana", pero "es incongruente", una tasa a través de ocho ecoesquemas que "lo que están haciendo es quitarle competitividad al sector más productivo de Andalucía, al que más empleo, al que más posibilidades agronómicas tiene y el que más agricultura de precisión está haciendo y más ha invertido en la agricultura en todo este tiempo".

Como ejemplo, ha dicho que "en regadíos no es igual el algodón que los cítricos", pero ahora "están metidos en el mismo ecoesquema", o la Vega de Granada con el Condado de Huelva con el noroeste de Cádiz. "Todas las región agronómicas de regadíos de toda España están está metidas en el mismo ecoesquema", ha explicado Crespo.

"Creemos que es incongruente y cuando las iguala, no las iguala por arriba, sino por abajo, por tanto, la aportación económica es menor en algunas de las comarcas más competitivas de Andalucía", ha agregado.

Así pues, Andalucía sigue "trabajando" en ese 25% de ayudas directas que suponen los ecoesquemas para una PAC que comienza a aplicarse en 2023 y donde la Junta cree que "ninguna comarca agronómica de nuestra tierra tiene por qué perder".

Crespo ha recordado que el 33% de los perceptores de la PAC están en Andalucía, por lo que "sin Andalucía el Plan Estratégico Nacional no será bueno para España". Ellos se autoafirman en el tema de ocho ecoesquemas, siempre dicen que Europa no les permite ir a más, eso no es cierto. Europa no ha dicho ni ocho, ni siete, ni nueve, por tanto, si nosotros pedíamos 20 y no es así, por lo menos una negociación en la que podamos entrar y vernos reflejados todos los cultivos", ha concluido.

"QUIEREN UN MISMO ECOESQUEMA EN ANDALUCÍA QUE EN EL NORTE"

También ha atendido a los medios el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, quien ha apuntado que Andalucía en la reforma anterior perdió 900 millones de euros y, "por el planteamiento que el Ministerio ha puesto encima de la mesa, parece que están dispuesto a restarnos otros 900 millones de euros".

"Hay una cuestión clara, el ministro dice que está abierta la negociación siempre y cuando esto no vaya contra ninguna comunidad autónoma. Cuando tu en la propuesta has cogido dinero de Andalucía y lo has repartido por todo el territorio pues más o menos sabemos que todo el territorio no va a querer volver a la situación anterior, sino que el dinero de Andalucía quedárselo", ha lamentado.

Ha considerado que esta PAC es "un ataque a nuestro tejido productivo", donde los agricultores andaluces han hecho "fortísimas inversiones" y se han convertido en la región a la cabeza en este asunto, por lo que, suponiendo el complemento de la ayuda de la PAC un 30% de la renta, y el "bocado en el pago", no se puede "aplicar un mismo ecoesquema en Andalucía que en el norte, es que el tejido productivo no es el mismo".

"Esto castiga el esfuerzo, castiga el empeño nuestro por mejorar y, en definitiva, por tratar de cubrir la reforma industrial que nunca tuvimos, es decir, ese progreso industrial que nunca se produjo en Andalucía en cierto modo se estaba cubriendo con el tejido agroalimentario y yo creo que nos va a hacer mucho daño", ha concluido.

DEBEN SER "FIEL REFLEJO DE LA REALIDAD PRODUCTIVA"

También ha hablado el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, quien ha apuntado que "los ecoesquemas tienen que ser fiel reflejo de la realidad productiva de Andalucía", pues deben dar "cobertura a nuestra diversidad".

"Esa unidad de acción de las organizaciones agrarias y cooperativas con la Junta de Andalucía ha dado buen resultado y tenemos que terminar de pulir esos flecos", por lo que "hay que seguir trabajando en esa PAC para que sea más justa y más social", ha agregado, antes de concluir que "no sería un acuerdo lógico en España sin tener en cuenta el visto bueno de Andalucía".

El presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha señalado que esta es "la última oportunidad" para cambiar la PAC y espera que haya "un poco de sentido común y cordura", tras señalar que "aquí nada más que hay una cosa importante, cuanto dinero recibía un agricultor o ganadero antes, y cuanto después", y "la cantidad puede ser realmente mermada si sigue adelante el proyecto de que está potenciando el Ministerio".

"Cuando todos las organizaciones agrarias, las cooperativas y la propia Consejería están en contra y considerando que son el 35% de los agricultores que hay en este país, resulta un poco difícil defender que la situación para Andalucía es buena cuando todo el mundo está de acuerdo en que no lo es", ha concluido.

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Juan Rafael Leal, ha pedido no olvidar que se ha pasado de 50 a 20 regiones. "Bueno, dentro de lo malo, lo aceptamos, pero ahora tenemos el tema de los ecoesquemas que va a suponer una pérdida de renta del agricultor y el ganadero del 25%", ha avisado.

"Esta no es una PAC consensuada, Andalucía tiene un 30% del, importe total y de la percepción total de la PAC. Nosotros fuimos los que más hicimos porque llegara a una PAC fuerte para España y nos sorprender el tratamiento que se está teniendo con Andalucía", ha criticado.