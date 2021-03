Junta prevé remitir este año a la Comisión Europea la Estrategia de Especialización Inteligente S4 Andalucía

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha presidido la reunión constitutiva del Grupo de Trabajo S4 Andalucía 2021-2027, encargado de la elaboración de la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de la región. Según el calendario de trabajo previsto, Andalucía podría remitir el borrador de este documento de planificación --preceptivo para los países miembros-- a la Comisión Europea para su validación antes de final de año.

Con este instrumento se persigue, por una parte, avanzar en los objetivos y retos de innovación y adecuarlos al marco socio-económico actual. Por otra, dar cumplimiento a los nuevos requerimientos de la Comisión Europea en su propuesta legislativa de Política de Cohesión para el marco financiero plurianual 2021-2027, con nuevas condiciones habilitantes para el acceso a fondos de gestión compartida, entre ellos el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Según un comunicado, para la realización de la Estrategia S4 Andalucía la Consejería de Transformación Económica ha creado un grupo de trabajo, presidido por el consejero Rogelio Velasco, y que está coordinado por la secretaría general de Empresas, Innovación y Emprendimiento. En este grupo participan, además, las direcciones generales de Transferencia del Conocimiento y Planificación Económica, junto a responsables en materia de I+D+i de la Consejería de Salud y de Fondos Europeos (Consejería de Hacienda). La nueva Agencia IDEA, al ser la entidad instrumental con competencias en materia de desarrollo y promoción de la actividad económica y del tejido empresarial andaluz, actuará como oficina técnica de la S4 Andalucía.

Velasco ha apuntado que "el papel de los responsables de este grupo de trabajo es clave, como también lo es el trabajo de coordinación de las competencias en I+D empresarial, académica y sanitaria, unidas a las de la industria, en pleno proceso de transición hacia la digitalización y la sostenibilidad". El consejero ha insistido en que las estrategias en las que trabaja la Consejería (S4, Estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación de Andalucía, EIDIA 2021-2027, y Plan Crece Industria) "son completamente convergentes, con procesos de diseño e implementación que se retroalimentarán permanentemente".

El consejero ha hecho hincapié en la importancia del proceso participativo en la formulación de la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de la región y ha resaltado la colaboración en el grupo de trabajo del Centro Común de Investigación (en inglés Joint Research Centre, JRC) de la Comisión Europea. Este organismo de investigación "nos va a acompañar para culminar con éxito este proceso", ha aseverado.

El grupo de trabajo será el encargado de tomar decisiones sobre la definición de la gobernanza en materia de especialización inteligente o la creación de un equipo técnico donde se integren gestores de Fondos Feder Objetivo 1 para desplegar la estrategia en el ámbito público y abrirlo hacia el sector privado y la ciudadanía. Por ello, Rogelio Velasco ha incidido en que la planificación conllevará "múltiples desafíos en el ámbito de la cooperación intergubernamental y público-privada, la participación de todos los agentes implicados, la transparencia y la evaluabilidad de los procesos".

MEJORA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

La Estrategia S4 Andalucía dará continuidad a la actual RIS3 Andalucía --del inglés Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation of Andalusia--. Este documento recogerá las medidas necesarias para mejorar los modelos productivos de la región, identificando sus puntos fuertes (modelos innovadores) para poder compartir sus ventajas competitivas con otras regiones europeas (modelos colaborativos) y poder, de este modo, afrontar con garantías de éxito los grandes retos sociales y ambientales, inabordables de forma individual por cada región.

La Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía 2021-2027 servirá de referencia a los agentes públicos y privados implicados en la transformación económica de la comunidad y articulará el marco estratégico para una región más inteligente a través de la innovación, el emprendimiento, la transición industrial y la digitalización.

Partiendo de la evaluación de la RIS3, la S4 Andalucía contendrá, en primer lugar, un diagnóstico donde se identifiquen los problemas y las necesidades y se establezcan los retos a los que deberá dar respuesta. En segundo lugar, incluirá la definición de los objetivos estratégicos y específicos con sus metas asociadas, en coherencia con la planificación económica, social y ambiental de la Junta. Especificará, en tercer lugar, las líneas estratégicas, programas, medidas e instrumentos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, asignando competencias y estableciendo indicadores de realización y resultados.