Marín cree que Pedro Sánchez debería tener "presencia" en la UE en la "presión" a los laboratorios por las vacunas Covid

SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha defendido este domingo que el Gobierno de España "tendría que tener presencia" en la Unión Europea (UE) y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debería personalmente implicarse "junto con los compañeros de la UE haciendo todo lo que sea posible para que realmente se cumpla a rajatabla" lo acordado con los laboratorios farmacéuticos que han suscrito contratos con el club comunitario para el abastecimiento de vacunas frente a la Covid-19.

"No entiendo cómo Pedro Sánchez está en Madrid y no en Bruselas", ha dicho en ese sentido Juan Marín en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que ha apostillado que, si él fuera el presidente del Gobierno, "estaría allí (en Bruselas) preocupándome por lo que está pasando" con los laboratorios y las vacunas.

Y es que, según ha subrayado el vicepresidente, las vacunas "siguen llegando a un ritmo lentísimo" a Andalucía, a razón de "72.000 dosis semanales" a las que habría que quitar "el porcentaje de 'stock' de seguridad" que la Junta reserva para garantizar la aplicación de la segunda dosis al margen de contingencias que pudieran retrasar o alterar la llegada de vacunas, según ha abundado.

"Estamos con las carnes abiertas cada vez que escuchamos hablar de un nuevo envío" de vacunas, según ha comentado Juan Marín antes de agregar que a la Junta le "gustaría tener esa seguridad" en la llegada de vacunas, porque Andalucía tiene "capacidad de vacunar a 350.000 personas más cada semana, pero nuestros equipos de enfermería responsables de la vacunación no tienen esas herramientas para atender a la situación que estamos viviendo en este momento".

El vicepresidente ha querido dejar claro que "no es culpa" de Pedro Sánchez el que "no haya vacunas" suficientes, pero también piensa que "no podemos quejarnos continuamente de que no hay vacunas" y, a la vez, "esperando que otros nos hagan el trabajo", y el Gobierno de España "debería tener mucha más acción y presencia en un momento como éste en el seno de la Unión Europea para hacer esas presiones con el resto de países de nuestro entorno que están peleándose con los laboratorios para que sea posible" el cumplimiento en el envío de vacunas.