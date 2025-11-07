Martínez Lizán saca pecho de los avances del sector agrario en C-LM y replica a Núñez que es el PP quien recorta la PAC

Martínez Lizán en el acto 'CLM por buen camino en defensa de nuestro campo', que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha celebrado en Mota del Cuervo (Cuenca). - PSOE

CUENCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario General del PSOE en Hellín y consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha asegurado que el avance que se ha producido en el sector agrario de la región en la última década ha sido posible gracias al apoyo constante y al diálogo permanente que el Ejecutivo regional mantiene con el sector.

Una afirmación materializada en hechos tan importantes como que la región sea la primera comunidad autónoma en peso del sector agroalimentario alcanzado el 17% del PIB regional "o que seamos la tercera comunidad autónoma en renta agraria al haber crecido un 30% en diez años".

Durante su intervención en el acto 'CLM por buen camino en defensa de nuestro campo', que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha celebrado en Mota del Cuervo (Cuenca), Martínez Lizán también ha recordado que desde el año 2015, las exportaciones del sector agroalimentario han crecido un 75%, además de tener un liderazgo indiscutible y claro en el sector del vino".

Respecto al apoyo a este último sector, ha explicado, informa el partido en nota de prensa, que desde que Emiliano García-Page es presidente, se han financiado, gracias a Vinati, 491 proyectos, que han supuesto una inversión superior a 427 millones de euros y una ayuda de 144,5 millones.

Por lo que respecta a la línea de ayudas FOCAL, para modernización de las industrias agroalimentarias, se han aprobado 293 millones de euros en ayudas para más de 1.000 proyectos, que han movilizado una inversión de 1.272 millones de euros. Y en materias tan importantes como el relevo generacional, ha destacado el "esfuerzo sin parangón que hemos realizado ya que en esta última década hemos ayudado a 5.300 chicos y chicas a incorporarse al campo y la ganadería, con una ayuda de 225 millones de euros, lo que nos sitúa a la cabeza de todas las comunidades autónomas".

También ha asegurado que Castilla-La Mancha ha seguido creciendo en cuestiones tan importantes como la consecución de figuras de calidad para los alimentos de la región, que ha estado acompañada de la puesta en marcha de la marca de calidad 'Campo y Alma';" en la pro-moción de nuestros alimentos, a la que destinamos 2,5 millones de euros al año.

PP DE CLM DEBE DEJAR EL CINISMO Y LOS RECORTES

Sobre la actual negociación de la PAC, Martínez Lizán ha destacado "la trayectoria permanente de lucha y defensa del sector agrario", tan importante para el Ejecutivo regional.

"Lo hicimos cuando negociamos la PAC que tenemos ahora que nos ha traído un aumento de los fondos; lo hicimos el año pasado cuando salieron a la calle agricultores y ganaderos para manifestarse y dejar claro la PAC que querían, y lo estamos haciendo con la PAC que vendrá a partir de 2028".

Por eso, ha pedido al PP de Castilla-La Mancha "que se deje de teatros y diga la verdad porque mientras esta semana el señor Núñez ha ido a Bruselas a decir que no se recorte la PAC, lo que no ha dicho es que son el PP europeo y su jefa, Úrsula Von der Leyen, quienes quiere aplicar este recortarla".

Ha reprochado el "doble juego" que mantiene, porque mientras pide que no haya recortes "es el mismo PP el que recorta, un juego que conocemos muy bien en Castilla-La Mancha porque es la misma actitud que mantienen en cuestiones tan importantes como el agua".

Por ello, ha animado al PP "a dejar a un lado su cinismo, y a defender de verdad a nuestros agricultores y ganaderos, para lo cual, lo que tiene que hacer es ponerse detrás de nuestro presidente y de todo el sector con el que desde hace meses estamos trabajando y hemos preparado documentos que hemos elevado al Ministerio y a Europa para revertir el recorte que está promovido el PP europeo".