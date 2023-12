ONG condenan el Pacto Europeo de Migración y Asilo: "Es históricamente malo"

"Ningún niño debe ser detenido", alerta Save the Children sobre el acuerdo que permite el 'screening' de menores a partir de los 6 años

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de organizaciones de la sociedad civil han manifestado su condena ante la Pacto Europeo de Migración y Asilo alcanzado este miércoles por los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo por el "retroceso en los derechos humanos".

Willy Bergogné, director de Save the Children Europa y representante de la UE , ha subrayado que el acuerdo alcanzado es "históricamente malo". "El Pacto sobre Migración de la UE viola descaradamente los derechos de los niños, pone en peligro a los niños en tránsito y conducirá a una mayor separación de las familias inmigrantes. Es evidente que para la mayoría de los legisladores la prioridad era cerrar fronteras", ha criticado.

Mientras, el director general de Save the Children España, Andrés Conde, ha exclamado, en declaraciones a Europa Press, que "ningún niño debe ser detenido". "Este pacto facilita la detención y la permanencia en instalaciones policiales de niños y niñas de Europa", ha denunciado respecto a un pacto en el que el reglamento de Eurodac amplía las bases de datos e introduce imágenes faciales, además del habitual registro de huellas dactilares y que se aplicará incluso a los niños a partir de 6 años.

Conde también ha manifestado su preocupación por las "dificultades" que introduce a la reunificación familiar. "No contempla a los hermanos como familiares para procesos de reunificación. Los niños no acompañados no podrán reunificarse con sus hermanos que están en otros lugares", avisa.

Jennfider Zuppiroli, experta en infancia migrante de Save the Children, ha manifestado también a Europa Press su "preocupación" y "decepción" por el enfoque general del pacto que "prioriza la protección de fronteras frente a la protección de la infancia migrante y refugiada".

"DIRÁN QUE ES HISTÓRICO. ES MENTIRA"

Hope Barker, analista principal de políticas de la Red de Monitoreo de Violencia Fronteriza ha advertido de que "sin duda", los colegisladores saldrán en los próximos días con la narrativa de que se ha alcanzado un acuerdo histórico para 'gestionar la migración' eficientemente en Europa y garantizar la solidaridad entre los Estados miembros".

"Esto será una mentira. Las negociaciones se han apresurado por razones políticas, el cruel sistema previsto caerá al primer obstáculo de su implementación y las peores consecuencias las sentirán quienes buscan seguridad. El acuerdo es una farsa vergonzosa y tenemos que denunciarlo como tal", ha lamentado.

Mientras Sara Prestianni, directora de promoción de EuroMed Rights, ha comentado que el acuerdo mantiene el "peligroso concepto de 'terceros países seguros' para permitir a los Estados miembros devolver a los solicitantes de asilo a pesar del riesgo de violaciones de derechos humanos. "Esto significa que los solicitantes de asilo podrían ser enviados a países como Túnez, incluso si el gobierno apoyara la violencia. Y expulsiones colectivas de migrantes de África subsahariana a Libia y Argelia", asegura al tiempo que lamenta que se defina como "solidaridad" el apoyo económico a la "dimensión exterior y la gestión de fronteras exteriores".

"FALTA DE VOLUNTAD" DE LA UE

Nyanchama Okemwa, presidente de la junta directiva de la Red Europea contra el Racismo, ha añadido que el resultado del pacto no es por incapacidad si no por "falta de voluntad" de Europa para compartir la riqueza. "Este Nuevo Pacto refleja esta mentalidad racista y explotadora. ¡Es una vergüenza!", ha criticado.

Michele LeVoy, directora de la Plataforma para la cooperación internacional sobre inmigrantes indocumentados, incide en que el pacto "perjudicará a la gente": "Aumentará la detención en las fronteras para todos, incluidas familias, niños y bebés; fomentará la elaboración de perfiles raciales contra cualquiera que parezca "extranjero"; y obstaculizará el acceso a permisos de residencia distintos del asilo. Este Pacto no es la forma en que Europa hace honor a sus valores de dignidad humana e igualdad", ha recalcado.

LAS ONG de la IGLESIA, TAMBIÉN EN CONTRA

Alberto Ares, Director Regional del Servicio Jesuita a Refugiados Europa (JRS Europa), ha augurado que el acuerdo "probablemente concentrará a miles de personas -incluidos niños- en detención de facto en las fronteras exteriores de la UE" y aumentará exponencialmente" su sufrimiento y los obstáculos que deben enfrentar para obtener protección.

"La UE debe volver a comprobar su brújula moral", ha exigido.

Igualmente, Cáritas Europa asegura que no resuelve los problemas de asilo de la UE sino que limita el acceso al asilo y los derechos de quienes buscan protección. Por ello, pide un nuevo enfoque que fortalezca los derechos de asilo, la solidaridad y la unidad social.

"Lamentamos que el nuevo mecanismo de solidaridad a la carta -donde los Estados miembros de la UE pueden elegir el tipo de solidaridad que ofrecen y, literalmente, comprarse la reubicación- no compense la mayor responsabilidad que recaerá sobre los Estados miembros en el ámbito exterior de la UE. En lugar de hacer que el sistema de asilo de la UE sea más fuerte y más justo, los Estados miembros de la UE prefieren transferir su responsabilidad de asilo a países no pertenecientes a la UE, impedir las llegadas y acelerar el retorno, exponiendo a los migrantes a violaciones de derechos humanos. Otro sistema de asilo es posible", resaltan.

DESMANTELAMIENTO DE DERECHOS HUMANOS

Mientras, Stephanie Pope, asesora de política migratoria de la UE en Oxfam Internacional, se ha preguntado a qué coste se ha alcanzado el pacto. "Lo que se ha acordado no es mejor; en muchos sentidos, es mucho peor (...). Acordaron aumentar la detención, incluso de niños y familias en centros similares a prisiones. También han cerrado la puerta a quienes buscan asilo con procedimientos deficientes, deportaciones aceleradas y han jugado con la vida de personas con mayores riesgos de devolución. Este acuerdo también se basa en pagar a países no pertenecientes a la UE para que cumplan las órdenes de la UE. Es un peligroso desmantelamiento de los principios clave de los derechos humanos y del derecho de los refugiados", ha lamentado.

También Oxfam Intermón ha rechazado el acuerdo y ha pedido a la UE Establecer mejores reglas para compartir de manera justa la responsabilidad de las personas que llegan a Europa. "La UE debe reformar el sistema de Dublín (regla del primer país de entrada) y crear un mecanismo de solidaridad obligatorio que dé prioridad a la reubicación para garantizar que haya apoyo en casos de aumento de llegadas. A los países de la UE no se les debería permitir pagar en lugar de cumplir con sus obligaciones de acogida", ha apuntado.

Asimismo, ha solicitado que invierta en mejores sistemas de asilo, lo que significa "garantizar que los centros de asilo estén abiertos y en buenas condiciones, que haya suficiente personal, que la gente pueda acudir al médico y que los niños puedan ir a la escuela. Igualmente, reclama que los países aumenten su capacidad para procesar solicitudes de asilo mediante personal y administración adecuados.

Mientras, Amnistía Internacional ha denunciado que el pacto hará retroceder la legislación europea en materia de asilo durante las próximas décadas y provocarán un mayor sufrimiento humano. "Tampoco apoya concretamente a los Estados donde las personas llegan por primera vez a Europa, incluidos Italia, España o Grecia. En lugar de priorizar la solidaridad a través de reubicaciones y fortalecer los sistemas de protección, los estados podrán simplemente pagar para fortalecer las fronteras externas o financiar países fuera de la UE para evitar que las personas lleguen a Europa", subraya.