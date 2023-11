Pagazaurtundúa cree que el "blanqueamiento y políticas laxas" en cumplimiento de penas "está en los pactos no mostrados"

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, ha afirmado que "el blanqueamiento y políticas laxas en el cumplimiento de las penas -derivadas del terrorismo- está posiblemente en los pactos no mostrados a los españoles". Ha dicho que por ello, "tenemos el deber de recordar, y que se refleja la historia", así como que "la mayoría de los jóvenes se enteren de lo que significó este tiempo terrible y los espejismos de las salidas fáciles y falsas".

"Tenemos el deber de que por pereza o un interés secundario los asesinos y su entorno no ganen lo que denominaban la batalla política y rescriban la historia y las mentiras se conviertan en ley", ha resaltado, no sin antes, apuntar que "por tanta buena gente tenemos el deber de no bajar los brazos".

La eurodiputada ha intervenido en el acto de inauguración de la exposición 'Joxeba Pagaza. Un grito de libertad', organizada por la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en colaboración con el Gobierno de La Rioja y el Parlamento regional.

Un acto que se ha desarrollado en la Cámara riojana, y en la que también han intervenido la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago, del presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero. Han acudido, entre otras personalidades, el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

La hermana del jefe de la Policía Local de Andoain, asesinado por ETA en 2003, ha recordado que el motivo de los asesinatos y atentados "no fue privado", por lo que "si los herederos políticos de los terroristas ocupan una parte clave de su agenda en el lobbismo de los presos, la reivindicación de la no impunidad debería ser pública y clave". "Ni una sola vez EH Bildu ha condenado el terrorismo cabalmente", ha añadido, recordando que últimamente pudo hacerlo cuando se atentó contra la tumba de Fernando Buesa.

"Hay actos de homenaje a etarras por haberlo sido, y se hace con niños", pero "no todo es susceptible de sanción penal, civil o administrativa, pero no causa escándalo", ha reseñado.

"LA RIOJA NOS PROTEGIÓ"

Pagazaurtundúa ha señalado que el hecho de que la exposición se muestre en La Rioja "lanza un poderoso mensaje", porque tras el asesinato de su hermano "la familia, como tantas otras, tuvo que escapar de aquel infierno y buscar refugio en un lugar donde no nos hicieran más daño".

En aquel momento "La Rioja nos acogió y nos protegió y lo sigue haciendo". Una tierra que "nos devolvió la dignidad humana, destrozada".

"ESTRATEGIA MONSTRUOSA"

Para la eurodiputada la exposición "habla de una estrategia gigantesca, monstruosa, de depredación del Estado de Derecho y de todas las libertades". Una estrategia que buscaba "el amedrenta miento masiva en el País Vasco y en buena parte de Navarra".

En este punto, ha asegurado que, a pesar de ello, y que sabía que "lo iban a asesinar", su hermano Joxeba tenía "compromiso extremo y lucidez"

porque "él sabía que se podía desplomar la democracia y él sabía que había que arriesgarse para mantenerla en el País Vasco y en Navarra".

Pagazaurtundúa ha ido más allá y ha destacado que en la muestra "está

su denuncia a la miopía de quienes lo mandaron al matadero", en la que también "se muestra un tiempo extraordinariamente difícil y se refleja su valentía y la de tantos héroes anónimos, de tanta gente que fue escudo humano de todos nosotros y de nuestra democracia".

"El asesinato de Joxeba fue sectario, y con el mismo ETA quiso silenciar a una parte de la población, acallando la voz de sus líderes políticos y representantes sociales", ha reseñado, para a continuación apuntar que "al valorar el pasado y el presente, nos gustaría subrayar que las víctimas del terrorismo en España no se han vengado y han ayudado a dar respuestas democráticas impecables a las distintas formas de terrorismo, evitando una espiral de odio y de sangre".

Por ello, ha exigido que "se les debe a ellas y a la sociedad española en su conjunto un estándar de alta calidad que imposibilite la impunidad en lo referente a la justicia y a la verdad". Ha pedido, por tanto, que "se huya de las trampas del lenguaje que desarrolla Otegi y su mundo", a los que ha achacado que tienen un "pensamiento estratégico".

"NO DEJA A NADIE INDIFERENTE"

Por su parte, la presidenta del Parlamento riojano, en relación a la exposición de Joxeba Pagazaurtundúa, que "no puede dejar indiferente a nadie", ya que "los escritos originales de su puño y letra presagiando su propio asesinato, es algo terrible y verdaderamente estremecedor".

"El zarpazo y la barbarie del terrorismo ETA en España dejó miles de víctimas, arrebató la vida a cientos de personas, muchos de ellos niños, acabando de paso con sus ilusiones, sus sueños y sus proyectos de vida", ha añadido Fernández Cornago.

Por ello, ha afirmado que "queremos rendir homenaje a las familias de las víctimas", para apostillar que "el terrorismo de ETA arrebató a vuestros seres queridos y os dejó una herida de por vida; una herida para toda la sociedad española y sabemos que hay algo que preocupa profundamente a las familias, como es el olvido".

Ante esto, ha mostrado el compromiso del Parlamento riojano de "estar siempre a vuestro lado, y que podréis contar con nosotros", porque "estamos con la libertad". "Es necesario recordar en estos días que la democracia se construye y se fortalece día a día, paso a paso, sin dejar a nadie en el camino", ha concluido la presidenta de la Cámara riojana.

Caballero, en su intervención, ha incidido en que el de Joxeba

"fue un asesinato sectario con el que ETA quiso silenciar a una parte de la población, acallando la voz de sus líderes políticos y representantes sociales", por lo que "ahora nuestra es la obligación y el deber de dar visibilidad a su persona, al igual que al resto de las víctimas de la sinrazón terrorista, a su quehacer, a sus atroces asesinatos".

Y para ello, hay que ir "en defensa de un relato ajustado a la verdad para impedir que los terroristas y quienes les secundan impongan un blanqueamiento a una actividad criminal que tanto dolor causó y sigue causando a nuestra sociedad".

El presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo ha afirmado que "la verdad y la memoria son, en definitiva, demandas de las víctimas a atender, pero no las únicas, porque también la justicia es otro aspecto central para unas víctimas que se han visto atropelladas en su dimensión fundamental, el derecho a la vida y a la integridad física y moral".

MUESTRA

La muestra recuerda a Joxeba Pagazaurtundúa Ruiz (Hernani, 1957-Andoain, 2003) en el vigésimo aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA y lo hace por medio de fotografías y documentos originales, e incluso muestras de solidaridad en forma de telegramas, entre otro material.

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 17,00 y las 20,30 horas. El acceso es libre.