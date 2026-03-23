Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana martes, 24 de marzo (2)

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este martes 24 de marzo en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-laboral y Sociedad:

ECONOMÍA-LABORAL

-- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, es entrevistado en 'Els Matis'de 'TV3'.

-- 09.00 horas: En Online, esadeEcPol presenta las principales de coyuntura del nuevo Informe Económico y Financiero de Esade, elaborado con el apoyo de Banco Sabadell.

NOTA.- Se podrá seguir en directo a través de 'Zoom'.

-- 09.45 horas: En Madrid, la Asociación Española de Asesores Fiscales, Aedaf, presenta el Observatorio de los Derechos y Garantías de los Contribuyentes (C/O'Donnell, 7).

-- 09.45 horas: En Madrid, reale Seguros presenta sus resultados anuales. Interviene el consejero delegado, Ignacio Mariscal, y la directora financiera, María Jesús González. En la sede de la aseguradora (C/ Príncipe de Vergara, 125).

-- 10.00 horas: En Madrid, Naturgy celebra su Junta General de accionistas, que puede seguirse por streaming, en su sede (Av. de América, 38).

-- 10.00 horas: En Madrid, el Rey Felipe VI acude a la reunión del patronato de honor de la fundación 'Foro de Marcas Renombradas Españolas'; y a las 11.00 horas hace entrega de las acreditaciones a la XI promoción de 'Embajadores Honorarios de la Marca España'. Palacio Real de El Pardo (C/ Manuel Alonso, s/n).

-- 11.00 horas: En Madrid, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asiste a la reunión del Patronato de la Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas, en el Palacio Real de El Pardo (C/ Manuel Alonso, s/n,); 18:30 h, se reúne con representantes de Exceltur, en la sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 160).

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Vivienda y agenda urbana, Isabel Rodríguez, preside el acto de entrega de la medalla de la Orden al Mérito Civil a la activista Manuela Navarro, en la sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 67).

-- 12.30 horas: El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, es entrevistado en 'Mañaneros 360', de 'TVE'.

-- 17.30 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mantiene una reunión con los miembros del Tribunal de Cuentas Europeo, Alejandro Blanco Fernández, Iliana Ivanova, e Ivana Maletic.

-- 17.30 horas: En Madrid, cobas Asset Management celebra su X Conferencia Anual e Inversores. Auditorio de Mutua Madrileña (Pº de Eduardo Dato, 20).

-- 18.30 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se reúne con representantes de la empresa 'Submer', en la sede del Ministerio (C/ Mármol, 2) .

-- 22.00 horas: La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es entrevistada en 'Hora 25', de 'Cadena SER'.

SOCIEDAD

-- 10.00 horas: En Madrid, fad Juventud y Amazon presentan los resultados del estudio 'Consumo online en familia'. Auditorio de Havas Village (C/ Eloy Gonzalo, 10).

-- 10.00 horas: En Madrid, los Reyes entregan las acreditaciones de los nuevos Embajadores Honorarios de la Marca España. Palacio Real de El Pardo (C/ Manuel Alonso, s/n).

-- 10.30 horas: En Madrid, el Colegio de Registradores presenta el Informe el rol de la mujer en la empresa española. En la sede del Colegio de Registradores (C/Príncipe de Vergara, 70).

-- 11.00 horas: En Madrid, Ecovalia presenta su Informe Anual con datos de producción y consumo ecológicos en España, en el marco de la Feria Alimentaria.

-- 11.30 horas: En Madrid, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García, interviene en la inauguración de la jornada sobre el Día Mundial del Consumidor, que se celebra bajo el título 'Cómo ha cambiado el gasto de las familias española (2018-2026)'. A las 12.50 horas, la vicesecretaria nacional del PP de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, clausura la jornada. En el Senado (C/ Bailén).

-- 12.00 horas: En Madrid, RTVE ofrece una rueda de prensa sobre el futuro del Benidorm Fest. Torrespaña (C/ Alcalde Sainz de Baranda, 92).

-- 12.00 horas: En Madrid, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, registra el Informe anual 2025 de la institución en las Cortes Generales; a las 12:30 horas, hace entrega del mismo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Congreso y online (Carrera de S. Jerónimo, s/n).

-- 13.00 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con miembros de la Fundación Woman Forward; y a las 18.00 horas, asiste a la presentación y la proyección del docu-reality 'Benita', producido por 'RTVE', en la sede del Ministerio (C/ Alcalá, 37).

-- 16.30 horas: En Madrid, webinar del Observatorio de RSC sobre 'La CSDDD tras el Ómnibus: Futuro de la sostenibilidad en Europa'.

-- 16.30 horas: En Madrid, presentación de 'Benita', la nueva docuserie de La 2. A las 16.30, photocall; y a las 17.00 horas, presentación y proyección. Auditorio del Ministerio de Igualdad (C/ Alcalá, 37).

-- 17.00 horas: En Madrid, Rafael Nadal será investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en un acto presidido por el rector, Óscar García Suárez. Rectorado de la UPM (C/ Ramiro de Maeztu, 7).

-- 17.00 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mantiene un encuentro con representantes de la Unión de Jóvenes del Sáhara Occidental (UJSARIO). Sede del Ministerio (C/ Marqués del Riscal, 16).

-- 18.00 horas: En Madrid, gala final de la XIV edición de GIRA Jóvenes Coca-Cola. En las oficinas de Coca-Cola Europacific Partners (C/ Ribera del Loira, 20-22).

-- 18.30 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, inaugura el VI Ciclo de conferencias de la Sociedad Española de Retórica, en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías (P.º de Fernán Núñez, 24).

-- 19.00 horas: En Madrid, nueva edición del Foro Luis de Carlos organizado por la Fundación Real Madrid, con el título 'Se ve con el ALMA, se escucha con el CORAZÓN', para dar a conocer los proyectos sobre discapacidad sensorial que llevan a cabo. Estadio Santiago Bernabéu (C/ Padre Damián, acceso por Puerta 48).