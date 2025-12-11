Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana viernes, 12 de diciembre (1)

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el viernes 12 de diciembre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.50 horas: El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, es entrevistado en 'La Hora de La 1' de 'TVE'.

-- 09.00 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inaugura la conferencia 'HearUs 2025', titulada 'Promoviendo la rendición de cuentas para las mujeres de Afganistán', organizada en la sede del Ministerio en colaboración con la organización 'Women For Afghanistan'. (Sólo gráficos) Sede Marqués de Salamanca (c/ General Pardiñas, 55).

-- 10.30 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside una reunión extraordinaria de valoración del riesgo de atentado terrorista. Ministerio. (c/ Amador de los Ríos, 7).

-- 11.30 horas: En Madrid, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ofrece una rueda de prensa. (c/ Ferraz, 70)

-- 12.00 horas: En Madrid, acto de entrega de los premios de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Asiste el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Auditorio de Mutua Madrileña (P.º de Eduardo Dato, 20).

-- 12.15 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, preside la entrega de la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco al chef Ferran Adrià Acosta. Salón de Honor del Cuartel General de la Armada (c/ Juan de Mena, 7-1) .

-- 12.30 horas: La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es entrevistada en 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta'.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.30 horas: Jornada de Puertas Abiertas. Palacio.

-- 12.00 horas: Presentación del libro 9 de diciembre de 1931. Anécdotas de las Constituyentes, de Luis Jiménez de Asúa, a solicitud de la editorial Nota al Margen S.L. Sala Clara Campoamor.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 12.00 horas: La Cámara Alta acoge la conferencia del periodista y escritor Antonio Pérez Henares 'El principio del imperio: de Colón a Cortés', dentro del ciclo 'Senado: Encuentros con la Historia'. El senador Jaime Morales será el encargado de presentar al autor. Antiguo Salón de Sesiones.

AUTONOMÍAS

-- 10.00 horas: En Zaragoza, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, interviene en el evento 'Conectando Talento: Centros de Referencia Nacional y Centros de Excelencia' (P.º de los Puentes); y a las 18.30 horas, participa en la clasura del 'Festival Be Free'. Centro Cívico Estación del Norte (c/ Perdiguera, 7).

-- 11.00 horas: En Martorell (Barcelona), el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asiste a la inauguración de la planta de ensamblaje de baterías de SEAT. Complejo Industrial.

-- 11.00 horas: En Logroño, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ofrece declaraciones a los medios tras su encuentro de trabajo con asociaciones del tercer sector y del ámbito de la infancia y juventud de La Rioja para abordar la protección de menores en el entorno digital. Sede del PP de La Rioja (c/ Duquesa de la Victoria, 3).

-- 12.00 horas: En Sevilla, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside el acto de homenaje del 47º aniversario de la promulgación de la Constitución Española y la entrega de los 'Premios Plaza de España 2025'. Previamente (11.30 h), atiende a los medios de comunicación. Sede de la Fundación Cajasol (Plaza de San Francisco, 1).

-- 12.45 horas: En Alhaurín de la Torre (Málaga), el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, interviene junto a la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en la Junta Directiva Provincial. Valtari Eventos (Carretera de Churriana - Cártama, 1, Km 6).

-- 17.15 horas: En San Sebastián, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios de comunicación junto al presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y la presidenta del PP de Guipuzkoa, Muriel Larrea, antes de participar en la tradicional cena navideña del PP provincial. Alderdi Eder (frente al Ayuntamiento).