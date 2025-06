Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para este martes 17 de junio (y 3)

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el martes 17 de junio, agrupada en las secciones de Sociedad, Salud y Cultura:

SOCIEDAD

-- 09.30 horas: En Madrid, la Oficina del Parlamento Europeo en España y Fad Juventud presentan la iniciativa 'El odio marca' para concienciar sobre el impacto de los discursos de odio en los entornos digitales. Oficina del Parlamento Europeo en España (Pº Castellana, 46).

-- 09.45 horas: En Madrid, Milanuncios presenta el informe "La verdadera mirada de la Gen Z hacia la economía circular" (C/ de Hernani, 59, 1°).

-- 10.00 horas: En Madrid, Amazon y Fundación Altius presentan una herramienta digital desarrollada para humanizar la entrega de alimentos a personas vulnerables (Ronda de Segovia, 34).

-- 10.00 horas: En Madrid, ECODES organiza el encuentro "¿Cómo puede la IA apoyar los procesos de descarbonización?". Online.

-- 10.35 horas: En Alcobendas (Madrid), finaliza el curso "Mujer, fe y resistencia", impulsado por la Alianza Evangélica Española (AEE) y la Facultad de Teología Bautista (FTB). Centro Cultural Miguel Delibes (Av. de la Magia, 4)

-- 10.55 horas: En Madrid, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española celebra su 270º reunión los días 17 y 18 de junio. Este martes, a las 10.55 horas, "mudo" para los medios gráficos interesados al comenzar la reunión de la Comisión Permanente. En su sede (C/ Añastro, 1).

-- 11.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de la ONG Entreculturas por el Día Mundial de las Personas Refugiadas, que presenta con Alboan la campaña 'Escuela Refugio'. Entreculturas (C/ Maldonado, 1, Madrid) y Youtube .

-- 11.30 horas: En Madrid, Asociación ClosinGap y Repsol presentan el informe monográfico "Coste de oportunidad de la brecha de género en la conciliación". Asiste la ministra Ana Redondo. Repsol (C/ de Méndez Álvaro, 44) .

-- 11.45 horas: En Madrid, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, (12.30) intervienen en las jornadas 'Si no sabes quién es la persona becaria entonces no es una persona becaria', organizadas por RUGE-UGT. Escuela Julián Besteiro (c/ Azcona, 53).

-- 12.00 horas: En Madrid, Fundación Naturgy celebra la ceremonia de entrega de la VI edición del 'Premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético'. En el Auditorio Naturgy (Av. América, 38).

-- 12.00 horas: En Madrid, presentación de la III edición de South International Series Festival 2025. En la Sala Equis (C/ del Duque de Alba, 4).

-- 12.00 horas: En Madrid, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 organiza el acto "Atención Temprana: un consenso de país", con la intervención del ministro Pablo Bustinduy Y la ministra Mónica García. Ministerio (Paseo del Prado 18)

NOTA: El ministro Bustinduy atiende a los medios a su llegada.

-- 12.30 horas: En Madrid, UNESPA presenta la Memoria Social del Seguro 2024. En el Auditorio de la Fundación Rafael del Pino (C/ Rafael Calvo, 39A) y online.

-- 13.00 horas: En Madrid, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, mantiene una reunión con la nueva junta directiva de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); y a las 16.00 horas, interviene en la 6ª Reunión de la Alianza por el PERTE Aeroespacial. Ministerio (P.º de la Castellana, 162).

-- 16.30 horas: En Madrid, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en colaboración con AECID, celebra la jornada "EstrategIA Iberoamérica: I Jornadas Regionales de Educación en la Era Digital". Online.

-- 18.45 horas: En Madrid, AMVAC (Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía) presenta el tercer Informe Sectorial AMVAC, en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA. C/ del Maestro Ripoll, 8). NOTA: El acto se retransmitirá también en streaming.

-- 19.00 horas: En Madrid, 25 aniversario de la fundación medioambiental Ecopilas, en la Real Fábrica de Tapices (C/ Vandergoten, 1).

-- 19.00 horas: En Madrid, Fundación Soñar Despierto lleva a cabo el pre-estreno solidario de "Sonido de Esperanza: El milagro de Possum Trot", sobre el poder transformador del acogimiento familiar. En el Cine Capitol (Gran Vía, 41) .

SALUD

-- 09.00 horas: En Madrid, I Congreso Nacional Médico-Científico sobre CDKL5 y otras EED, organizado por la Asociación de Afectados CDKL5 España (AACDKL5) en colaboración con el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. En el centro sanitario. (Av. de Menéndez Pelayo, 65).

-- 09.00 horas: En Madrid, jornada Índice FES 'Innovaciones y mejoras para la continuidad asistencial', organizada por la Fundación Economía y Salud y la Comunidad de Madrid. Hospital Universitario de La Princesa. (C/ Diego de León, 62).

-- 09.30 horas: En Madrid, jornada profesional 'RRHH en el sector Sociosanitario', organizada por Criteria. En la sede de la patronal de la sanidad privada ASPE. (C/ Alcántara, 20).

-- 10.00 horas: En Madrid, encuentro 'Análisis Preliminar del Primer Semestre de la Regulación europea sobre Evaluación de Tecnologías Sanitarias (HTA)', organizado por Nextstep in Health. Comisión Europea en Madrid. (Pº de la Castellana, 46).

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación del informe Future Health Index 2025, elaborado por Philips. Residencia del embajador de Países Bajos en España. (C/ Isla de Oza, 24).

-- 11.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de CESM en la que los representantes del Comité de Huelga harán una valoración de la jornada del viernes y las movilizaciones en la campaña contra el borrador de Estatuto Marco. CESM. (C/ Veneras 9, 4º planta).

-- 12.30 horas: En Madrid, rueda de prensa de presentación de la Fundación Española de Cefaleas (FECEF), impulsada por la Sociedad Española de Neurología (SEN). Círculo de Bellas Artes. (C/ Alcalá, 42).

-- 13.45 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, clausura el acto 'Atención Temprana: un consenso de país'. Ministerio (Paseo del Prado, 18) .

-- 18.00 horas: En Madrid, tercera edición de la Gala #HistoriasConLuz 2025, organizada por Sanofi y Regeneron para visibilizar historias de personas que han encontrado maneras de superar los desafíos asociados con enfermedades inflamatorias tipo 2. Espacio Downtown. (C/ de la Paloma, 15).

-- 19.00 horas: En Madrid, entrega de los 'IV Premios a la Innovación Social: Farmacéuticos y ODS', del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Casa del Lector, Matadero. (Pº de la Chopera, 14).

CULTURA

-- 12.00 horas: En Madrid, fallo del XXV Premio Gerardo Diego de Investigación Literaria en la Residencia de Estudiantes. (C/Pinar, 23).

-- 12.00 horas: En Madrid, presentación de la III edición de South International Series Festival. Sala Equis (C/ Duque de Alba, 4).

-- 14.00 horas: En Madrid, almuerzo de prensa con Eva Gª Saéz de Urturi por la publicación del libro con el que termina 'La saga de los longevos' (Serrano, 95).

-- 16.00 horas: En Torrejón de la Calzada (Madrid), Saisho y Eneaverso presentan la exposición 'ENEAS' en un evento de arte contemporáneo con 21 artistas y más de 100 obras. En el Templo de ENEAS. (Autovía A-42 Madrid-Toledo, salida KM 24).

-- 19.00 horas: En Madrid, la Reina Sofía clausura el curso académico 2024-2025 ede la escuela superior de música Reina Sofía. Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Rda. de Atocha, 2).

-- 19.00 horas: En Madrid, Fundación Loewe organiza una conferencia sobre Dora Maar, a cargo de la historiadora y crítica de arte Victoria Combalía, con motivo de la exposición 'Dora Maar: fotografía y dibujos', en el marco de PHotoESPAÑA. Museo Lázaro Galdiano (C/Serrano, 122).

-- 20.00 horas: En Madrid, el Ateneo de Madrid y el Ateneo Español de México organiza 'Los caminos del exilio republicano español. México 1939'. (C/Prado, 21).