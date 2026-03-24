Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para este miércoles, 25 de marzo (2)

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este miércoles 25 de marzo en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-laboral y Sociedad:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.30 horas: En Madrid, taxDown presenta las novedades fiscales a nivel estatal y autonómico de la campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2025, que comienza el próximo 8 de abril. Digitaliza Madrid, Centro de Innovación (C/ Embajadores, 181).

-- 10.00 horas: En Madrid, spainDC, la Asociación Española de Centros de Datos, su informe anual 2025 del sector de los centros de datos en España. En el espacio Zenit The Garage (C/ de Aranjuez, 7).

-- 10.30 horas: En Madrid, grupo Tecnitasa presenta el 'Informe de evolución y tendencias del mercado residencial de lujo en España' (Pº de la Habana, 3).

-- 11.00 horas: En Madrid, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, comparece ante la Comisión de Investigación en el Senado sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025. En el Senado (Pl. de la Marina Española, S/N).

-- 12.00 horas: En Madrid, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, presentan el documento 'Propuesta sindical unitaria', donde se analizan las medidas de vivienda, despido, contrato a tiempo parcial y Ley de Diálogo Social y Negociación Colectiva que plantean las organizaciones sindicales. En la sede de CCOO (C/ Fernández de la Hoz, 12, 2ª planta).

-- 12.00 horas: En Madrid, Jordi Aguiló, presidente de Aspapel, interviene en el Encuentro de la Industria Papelera 2026. En la Fundación Francisco Giner De Los Ríos (Pº del General Martínez Campos, Nº14 - Madrid).

-- 13.00 horas: En Madrid, Engel & Völkers presenta su informe de mercado España y Andorra 2025-2026 (C/ Recoletos, 12).

-- 17.50 horas: En Madrid, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en el VI Foro Económico elDiario.es, bajo el lema "El liderazgo de España en la estrategia europea". Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (C/ Hortaleza, 63). A las 19.05 interviene la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, maría Jesús Montero.

-- 19.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asiste a la presentación del libro 'Viaje a un mundo nuevo', de Enric Juliana, en el Ateneo de Madrid (C/ del Prado, 21).

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: En Málaga, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) organiza la XIII Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Medio Ambiente y Clima, en el Museo de Málaga (Plaza de la Aduana, s/n).

-- 09.45 horas: En Madrid, la familia de los españoles detenidos hace 14 meses en Guinea Ecuatorial registra en Exteriores las firmas que piden que el Gobierno intervenga. NOTA: A las 9:45 horas, registro de firmas en el Ministerio de Exteriores (Pl. de la Provincia, 1); a las 10:15 horas, saldrán caminando del Ministerio hacia el Congreso; y a las 10.30 horas, concentración en el Congreso de los Diputados.

-- 10.30 horas: En Madrid, UNICEF España presenta un informe con recomendaciones para las administraciones pública sobre la infancia ante eventos climáticos extremos. En el Espacio Cultural Serrería Belga (C/Alameda, 15).

-- 10.30 horas: En Madrid, fundación Línea Directa presenta el estudio "Los días más críticos. Accidentalidad vial en Semana Santa (2015-2024). Evolución, riesgos y percepción de los conductores", en rueda de prensa online.

-- 11.00 horas: En Madrid, anuncio del Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Cambio Climático y Ciencias del Medio Ambiente. Online.

-- 11.00 horas: En Madrid, la Sección de Ciencia y Tecnología del Ateneo de Madrid convoca una rueda de prensa para presentar "La guerra de Irán: el legado tóxico y la amenaza nuclear", en la Sala Pérez Galdós (C/ del Prado, 21).

-- 11.00 horas: En Madrid, la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), junto con Cofidis, presentan el Informe del Sector de la Bicicleta. Online.

-- 11.00 horas: En Madrid, presentación de la campaña informativa "X Solidaria", en la que se ofrecerán, entre otros, los últimos datos de recaudación de la casilla 106 de "Actividades de Interés Social". En la Sala 2 de Cinesa Proyecciones (C/ Fuencarral, 136).

-- 11.00 horas: En Madrid, presentación del libro "El fascinante mundo del olfato", de Laura Lóepz-Mascaraque. En la Academia del Perfume (C/ Santa Bárbara, 3).

-- 11.30 horas: En Madrid, ASPAPEL celebra el "Encuentro de la Industria Papelera 2026". En la Fundación Francisco Giner De Los Ríos. (Pº del General Martínez Campos, 14).

-- 16.30 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con miembros de la Asociación Familias de Infancia y Juventud Trans 'Chrysallis', en la sede del Ministerio (C/ Alcalá, 37). A las 18.00 horas, Interviene en la presentación del libro 'Nosaltres no tenim por, nosaltres som', de la fotógrafa Colita (1940-2023), en el Círculo de Bellas Artes (C/ Alcalá, 42).

-- 17.00 horas: En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside el Consejo de la Memoria Democrática en España, en la sede del Ministerio (Pª de la Castellana, 3).

-- 18.00 horas: En Madrid, ceremonia de entrega de Premios a las Mejores Empresas para Trabajar en España, en su 24ª edición. En el Lírico Rooftop del Teatro Calderón (C/ Atocha, 18).

-- 18.30 horas: En Madrid, inauguración de la exposición 'Tramas', de Carmen Bozzano, artista con discapacidad visual. En el Museo Tiflológico de la ONCE (C/ La Coruña, 18) .

-- 19.00 horas: En Madrid, la Fundación Princesa de Girona y la Escuela Superior de Música Reina Sofía organizan una experiencia inmersiva a cargo de la pianista y neurocientífica Doctora Mei Rui, que demuestra el poder transformador de la música en la salud y el bienestar (C/ Requena, 1).