Parlamento Europeo.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 23 de octubre

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "España comprará armamento a EE UU para dárselo a Ucrania"

-- "Junts amenaza con otro otoño caliente, pero el Gobierno no teme la ruptura"

EL MUNDO

-- "La fiscal de Madrid ordenó la "inmediata reapertura" del 'caso Leire' tras el carpetazo"

-- "Putin desaira la 'ruta de paz' con bombcas sobre 48 bebés"

ABC

-- "Guardiola y Azcón, cerca del adelanto electoral por la amenaza a sus Presupuestos"

LA RAZÓN

-- "Gran acto" en el Congreso y puesta de largo de un nuevo Cuelgamuros el 20N

-- "Moncloa, ante la ruptura con la que amenaza Junts: "Esta es la vez que más en serio van"

LA VANGUARDIA

-- "Barcelona, segunda ciudad europea donde más sueldo se destina a vivienda"

-- "Junts acentúa la presión sobre Sánchez y le avisa de que se acerca "la hora del cambio"

EL PERIÓDICO

-- "La Eurocámara exigirá avances para poner fin al cambio de hora"

-- "El Govern estudia prohibir la compra especulativa de vivienda"