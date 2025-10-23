Parlamento Europeo.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 23 de octubre

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "España comprará armamento a EE UU para dárselo a Ucrania"
-- "Junts amenaza con otro otoño caliente, pero el Gobierno no teme la ruptura"
EL MUNDO
-- "La fiscal de Madrid ordenó la "inmediata reapertura" del 'caso Leire' tras el carpetazo"
-- "Putin desaira la 'ruta de paz' con bombcas sobre 48 bebés"
ABC
-- "Guardiola y Azcón, cerca del adelanto electoral por la amenaza a sus Presupuestos"
LA RAZÓN
-- "Gran acto" en el Congreso y puesta de largo de un nuevo Cuelgamuros el 20N
-- "Moncloa, ante la ruptura con la que amenaza Junts: "Esta es la vez que más en serio van"
LA VANGUARDIA
-- "Barcelona, segunda ciudad europea donde más sueldo se destina a vivienda"
-- "Junts acentúa la presión sobre Sánchez y le avisa de que se acerca "la hora del cambio"
EL PERIÓDICO
-- "La Eurocámara exigirá avances para poner fin al cambio de hora"
-- "El Govern estudia prohibir la compra especulativa de vivienda"