Parlamento Europeo.- VÍDEO: ERC amenaza al Gobierno con retirarle el apoyo por aplaudir el suplicatorio de Puigdemont

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha amenazado este martes con retirar su apoyo al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos si sigue felicitándose con decisiones como la adoptada por el Parlamento europeo de retirar la inmunidad al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, así como a Toni Comín y Clara Ponsatí, para que pueda ser juzgados en España por el conocido como el 'procés'.

En rueda de prensa en el Congreso, Rufián ha respondido así al ser preguntado por que el Gobierno haya aplaudido que la decisión de la Eurocámara en tanto que lanza un mensaje de apoyo al Estado de derecho y la Justicia española. "Si siguen así lo acabaran celebrando en sus casas, y no en Moncloa", ha aseverado.

Aunque considera "una mala noticia" la postura adoptada por el Parlamento comunitario, el independentista catalán ha puesto de relieve que el 42% de los eurodiputados haya rechazado que se "persiga a demócratas" por la celebración de un referéndum el 1 de octubre de 2017.

En este punto, ha dicho que le parece "curioso" que quienes tanto "luchan" por "seguir blindando" al Rey emérito, "fugado" a Emiratos Árabes, no dejen de perseguir a independentistas elegidos democráticamente por la organización de la citada consulta, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

"¿De qué sirve este empeño por parte del Estado, de determinados partidos y de parte del Gobierno por perseguir una idea?", se ha preguntado Rufián, apuntando que, pese a esta "persecución", "nadie" dejará de votar a ERC, Junts o la CUP en Cataluña. "A ver si dejan de perseguir a demócratas y empiezan a hacer política", ha apostillado.

TANTO VA EL CÁNTARO A LA FUENTE...

En este punto se ha referido a la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de revocar el tercer grado a los presos del procés y ha remarcado que ERC sigue siendo "imprescindible" para la gobernabilidad o no del país, dado que es la primera fuerza política catalana en el Congreso.

También ha reprochado a Unidas Podemos que "cansa" que no aprovechen el Boletín Oficial del Estado (BOE) para apostar por la política y el diálogo. "Cansa ver que algunos de este Gobierno hagan tuits muy bonitos de denuncia de la situación (de los presos)" pero luego no aprovechen en el BOE de cada martes. "No lo hace porque no quiere, y harta, y tanto va el cántaro a la fuente...", ha advertido.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/551382/1/erc-critica-dec...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06