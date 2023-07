VÍDEO: Puigdemont espera remontar la sentencia "adversa" en el TJUE y dice que no cambia nada sobre su regreso

BRUSELAS, 5 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado, Carles Puigdemont, ha apelado este miércoles a "remontar" en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la sentencia "adversa" del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que ha confirmado la decisión del Parlamento Europeo de retirarle la inmunidad junto a la de los exconsellers y eurodiputados de JxCAT, Clara Ponsatí y Toni Comín, afirmando que no afecta a su potencial regreso a España.

"No era lo que esperábamos pero no podemos decir que no estábamos preparados para este escenario. Nos toca otra vez remontar una situación adversa, no es la primera vez", ha asegurado en rueda de prensa desde el Parlamento Europeo donde ha valorado la sentencia del TGUE.

Puigdemont ha hecho así referencia al recurso de casación que presentará su equipo al TJUE en el que explorarán "las grietas" que, a su juicio, abre la sentencia de este miércoles del tribunal de primera instancia.

Respecto a si el fallo que le deja sin inmunidad complica su regreso a España, el expresidente de la Generalitat ha afirmado que la opción de volver "está en el mismo punto que antes de la sentencia".

"Igual de lejos y de cerca", ha indicado, insistiendo en el argumento de que como dirigentes independentistas "sufren una persecución política" y han demostrado que "no trafican con drogas y armas, sino con votaciones y referendums".

Sobre el escenario que se abre ahora y la opción de que el instructor del 'procés', Pablo Llarena, reactive las euroórdenes, Toni Comin ha asegurado durante la rueda de prensa que cualquier paso para pedir su entrega a España necesitará de un nuevo suplicatorio en la Eurocámara.

Su abogado Gonzalo Boyé ha señalado que ahora tienen un plazo de dos meses y diez días para presentar recurso de casación ante el TJUE, mientras que "estudiará el momento" de pedir medidas cautelares, subrayando que la sentencia no discute la inmunidad de desplazamiento. El propio Puigdemont ha confirmado que tiene previsto acudir al pleno de la semana que viene en Estrasburgo, Francia.

Hasta la sede de la Eurocámara en Bruselas se han desplazado para arropar a los eurodiputados distintos dirigentes de Junts, incluida la presidenta del partido, Laura Borras, el secretario general, Jordi Turrull, y la candidata al Congreso, Miriam Nogueras, mientras que de ERC han acudido la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, y los eurodiputados Diana Riba y Jordi Solé. En representación de la CUP han estado presentes Albert Botrán y Carla Riera.

