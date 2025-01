Planas acusa al PP de pertenecer a una "coalición negacionista" y le invita a "pensar lo que está haciendo"

BRUSELAS, 27 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha acusado este lunes en Bruselas al Partido Popular (PP) de formar parte de una "coalición negacionista" que está "frente a las pensiones, frente a las ayudas al transporte y frente a la regulación del mercado de la vivienda", por lo que ha invitado a los 'populares' a "pensar lo que están haciendo".

Así lo ha señalado en respuesta al vídeo que este fin de semana compartió en X (antes Twitter) el conseller de Agricultura de la Generalitat de Valencia, Miguel Barrachina, en el que acusaba al Gobierno de dejar sin ayudas a más de 700 agricultores y ganaderos afectados por la dana del pasado octubre.

Sin embargo, Planas ha explicado que el rechazo a la convalidación del decreto 'ómnibus' --en contra del cual votaron PP, Vox y Junts-- es lo que supuesto que esos 700 agricultores a los que se refería el conseller valenciano hayan quedado fuera de una ayuda que, según ha reprobado, "de nuevo queda empantanada por el PP y por quienes han votado en contra".

"No se puede dejar de lado a aquellos que lo están pasando mal. No se puede lanzar la piedra y después pensar que uno no es responsable de nada. El PP debe pensar qué es lo que está haciendo", ha incidido el ministro en declaraciones a los medios previas a la reunión de ministros de Agricultura de la UE en la capital belga.

"Estamos viviendo momentos realmente muy, muy extraños", ha votado el ministro, quien ha lamentado que se haya votado en contra de este decreto ley porque se dice que contiene un incremento del precio de los alimentos que ha negado: "Es falso, es mentira que contengan ningún tipo de incremento".

Así, frente a lo que ha tachado de "coalición negacionista", Planas ha defendido que el Gobierno seguirá trabajando para que estas medidas "puedan recuperarse en beneficio de los pensionistas o de quien se encuentran en una posición vulnerable" y, en especial en este caso, también de los agricultores que ocupan un lugar "muy cerca" de su corazón y su cabeza.

