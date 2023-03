Las portadas de los periódicos del miércoles 29 de marzo

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social: "Los críticos con la reforma de las pensiones llevan 20 años equivocándose""; "Alta tensión en Francia en la décima jornada de protestas"; "La exconsejera Ponsatí queda en libertad tras volver a Barcelona"; "El Supremo anula el cese de Pérez de los Cobos en la Guardia Civil"; "39 migrantes detenidos en México mueren en un incendio".

EL MUNDO: ""Lo de Pérez de los Cobos fue la 'vendetta' del peor ministro""; ""No siendo odio ni rencor hacia mi madre, pero no puedo perdonarla, me ha quitado años de vida""; "De misión con los Ángeles Blancos para salvar a niños de la guerra en Ucrania"; "Los Mossos detienen a Ponsatí al no entregarse al juez en España"; "Calviño señala ahora a los agricultores tras subir un 62% los precios"; "El Gobierno elimina las familias numerosas y da nuevos permisos".

LA VANGUARDIA: "La exconsellera Ponsatí vuelve a Catalunya y el juez la deja en libertad"; "Dos años de cárcel en Rusia por un dibujo de su hija"; "Bruselas frena el pago de 19.000 millones de fondos europeos a Italia"; "Competencia expedienta a Google por abuso de mercado con la prensa"; "El Gobierno impulsa la ley de familia sin el veto al 'pin parental'".

ABC: "Sólo el Gobierno podrá decretar el secreto de actos y documentos. La nueva ley rebaja la desclasificación automática a los 45 años y permitirá el acceso motivado a las personas afectadas y a los periodistas"; "El Supremo anula la represalia de Marlaska al coronel Pérez de los Cobos. Ratifica que el ministro del Interior y la dimitida directora general de la Guardia Civil lo apartaron de manera ilegal tras negarse a informar al Gobierno de la investigación judicial por la manifestación feminista al inicio de la pandemia".

EL PERIÓDICO: "Récord de cruceros con BCN como puerto base"; "Ponsatí, regreso y detención exprés"; "La Copa América planta sus bases en el Port Vell"; "Los alcaldes exigen al Govern consenso sobre las medidas contra la sequía"; "Catalunya vivió en 2022 su año con menos huelga pese a la subida de la inflación".

EL CORREO: "Las patronales vascas plantan a Bildu en la presentación de su plan industrial"; "El Ararteko alerta de la "grave" situación que vive Osakidetza"; "El Supremo anula el cese del coronel Pérez de los Cobos que ordenó Marlaska"; "La Ley de Familias amplia a nueve los días pagados para cuidar a allegados"; "La pensión media de los nuevos jubilados vascos supera los 2.000 euros".

LA RAZÓN: "Feijóo forja una alianza con los principales agentes económicos y sociales"; "El PSOE cede y ralentiza la ley del 'solo sí es sí'"; "La exconsejera Clara Ponsatí vuelve a España y fuerza su detención"; "El Tribunal Supremo anula el cese del coronel Pérez de los Cobos"; "Tensión en el nuevo pulso en la calle contra Macron por las pensiones"; "Los Primo de Rivera, divididos sobre José Antonio: un osario en el Valle o entierro en Madrid".