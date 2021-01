El PP agradece que la Junta "priorice" la llegada del AVE a Huelva tras solicitar que se incluya en los fondos europeos

HUELVA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Huelva, Manuel Andrés González, ha agradecido este martes que la Junta de Andalucía "priorice" la llegada del AVE a Huelva después de que haya solicitado al Gobierno de España que se incluya dentro de los proyectos que van a ser financiados con los fondos 'Next Generation' de la Unión Europea.

Según ha informado el PP en una nota de prensa, González ha destacado el "impulso" que el Gobierno andaluz quiere darle a la Línea de Alta Velocidad a Huelva, de ahí que haya instado al Gobierno central a aceptar el proyecto entre las actuaciones que se van a llevar a cabo con los 140.000 millones de euros de fondos europeos que se destinarán a España.

"Una vez más el Gobierno de Juanma Moreno muestra su compromiso firme con las inversiones en nuestra provincia, ahora es el Gobierno de Sánchez e Iglesias el que tiene que acoger el proyecto que le ha propuesto la Junta y dejar de castigar Huelva bloqueando la llegada del AVE", ha destacado.

El popular ha subrayado "el interés" de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, con las necesidades de la provincia en cuanto a conexiones ferroviarias, a pesar de no ser competencia autonómica sino estatal.

Así, ha recordado que desde que el anterior Gobierno del PP inaugurará la estación de tren un mes antes de la moción de censura de Pedro Sánchez, "no se ha vuelto a hablar de la llegada del AVE a Huelva". Ahora, ha insistido, "el PSOE tiene una oportunidad única incluyéndolo en los fondos 'Next Generation' de la EU para que no caiga en el olvido el proyecto de la Línea de Alta Velocidad".

En este sentido, el popular ha asegurado que desde el PP "estaremos recordando las necesidades de esta provincia como la llegada de la Alta Velocidad que lleva años paralizada y que con los fondos europeos se abre una posibilidad que el Gobierno socialista no puede desaprovechar para retomar el proyecto".

Para finalizar, ha remarcado que "Huelva tiene el mismo derecho y exige igualdad en el reparto de los fondos con otras provincias de Cataluña y el País Vasco que van a recibir grandes inversiones del Gobierno de Sánchez e Iglesias".