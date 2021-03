PP-A pide el jueves en el Parlamento que Gobierno central haga "reparto justo" entre ccaa de fondos UE de recuperación

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP-A defenderá el jueves en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que se insta a la Junta que demande al Gobierno central que lleve a cabo un reparto justo entre las comunidades autónomas y demás administraciones beneficiarias de los fondos europeos de recuperación, utilizando los mismos criterios de distribución de la Unión Europea para el reparto entre los estados miembros, esto es, población, desempleo y PIB.

Asimismo, en la iniciativa, consultada por Europa Press, el Grupo Popular pide a la Junta que reclame al Gobierno central que modifique el Real Decreto-ley de 30 de diciembre de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el sentido de que el reparto de los fondos europeos se haga con objetividad, transparencia, supervisado por una autoridad independiente y con los debidos controles de legalidad en toda su tramitación, tal y como manifiesta el informe del Consejo de Estado.

También se demanda que la Junta de Andalucía pueda ejecutar un Plan de Industrialización, en coordinación con el Gobierno de la Nación, aprovechando los recursos de los Fondos Next Generation y React E.U, al igual que se ha hecho en otras comunidades autónomas, implementando la inversión y medidas necesarias en proyectos estratégicos.

En la exposición de motivos de la iniciativa, se señala que, en Cataluña, el Gobierno de España se "implica política y financieramente con la industrialización, implementando un plan para esa comunidad con participación del Estado a través de los fondos de reactivación europea", especialmente en el sector de la automoción que es uno de los sectores industriales más afectados por la actual crisis sanitaria del coronavirus.

En particular, se trata del programa Next Generation EU que facilitará financiación, en forma de transferencias no reembolsables, a los estados que presenten planes y proyectos que impulsen la actividad a partir de tres objetivos estratégicos: Transición digital y verde, y resiliencia de la industria.

Se añade que en Andalucía, el Gobierno andaluz está centrado en el impulso de la nueva política industrial de Andalucía con Horizonte 2030, que pretende diferenciar a esta comunidad como región industrial e impulsar el crecimiento del sector en solvencia, dimensión, calidad y valor para la sociedad.

Según el PP-A, en Andalucía contamos con un Gobierno "estable, con coherencia política y con una apuesta clara por el apoyo al sector emprendedor". Recalca que hay seguridad jurídica y se han eliminado trabas burocráticas, al tiempo que existe un "plan para sacar a nuestra tierra de la crisis socioeconómica provocada por la pandemia del Covid-19".

Pese a ello, según el PP-A, el Gobierno de España "nuevamente favorece y prima a otras comunidades autónomas por encima de Andalucía, por equilibrios territoriales y políticos, lamentablemente Andalucía no está entre sus prioridades".

El PP-A exige igualdad y rechaza que se "establezcan privilegios a determinadas comunidades autónomas", de manera que Andalucía puede contar con un Plan de Industrialización similar al que el Gobierno de España ha implementado en Cataluña.