Proveedores alertan del "riesgo" que corren miles de puestos de trabajo por los aranceles al acero

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Europea de Proveedores Automovilísticos (Clepa) ha alertado del "riesgo" que corren miles de puestos de trabajo en el sector por la propuesta de la Comisión Europea de extender la ampliación de los aranceles del acero tres años más.

Según la asociación, continuar con las medidas de salvaguardia en un momento en el que los productores de acero están luchando por satisfacer la demanda y los precios de este metal se están alzando a niveles récord afectará "negativamente" a las industrias de procesamiento de acero y al sector automovilístico.

En este sentido, la secretaria general de Clepa, Sigrid de Vries, ha indicado que los proveedores de automóviles normalmente solo obtienen acero de fuera de la Unión Europea en los casos en que no hay suficiente capacidad de producción en la UE para satisfacer la demanda de acero especializado.

"Esto significa que la continuación del instrumento de salvaguardia con solo una expansión mínima de la cuota (para comprar en el exterior) no sirve a los intereses de la economía europea en su conjunto, y llega en un momento en el que los proveedores están luchando por obtener suficientes volúmenes de acero a tiempo", ha lamentado.

La directiva ha asegurado que esta medida seguirá ejerciendo presión sobre la cadena de suministro del automóvil, "poniendo en riesgo puestos de trabajo más allá de la industria automovilística".

REELECCIÓN DEL PRESIDENTE

En otro orden de cosas, la asamblea general de Clepa a reelegido al presidente de la asociación, Thorsten Muschal (Faurecia), para otro mandato de dos años a partir de 2022 y hasta 2023 inclusive. Los vicepresidentes de Clepa, Pierre Barthelet (Garrett) y Matthias Zink (Schaeffler) también fueron reelegidos.

"Me siendo honrado de cumplir otro mandato. Al salir de un año turbulento para la sociedad y la industria, todavía nos enfrentamos a vientos en contra masivos en nuestro camino. La crisis de los semiconductores, en particular, tiene un impacto significativo en nuestra industria y aún no ha terminado", ha subrayado Muschal.