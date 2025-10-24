PSOE denuncia ante Comisión Europea la propuesta aprobada por PP y Vox para diferenciar nacionalidades en estadísticas

VALÈNCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las eurodiputadas socialistas Leire Pajín y Sandra Gómez han denunciado ante la Comisión Europea la propuesta de resolución aprobada por el PP y Vox en Les Corts para instar al Consell a que incorpore al Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 una serie de "estadísticas diferenciadoras" entre "población nacional" y "población migrante", y han criticado su "ánimo estigmatizador".

Según han incidido en un comunicado, la iniciativa "insta a elaborar estadísticas y estudios comparativos y diferenciadores entre población nacional y migrante en ámbitos sanitarios y sociales como las donaciones de sangre, el uso de servicios de urgencias médicas, la percepción de ayudas públicas, la contribución al Estado del bienestar y el absentismo laboral".

En una pregunta escrita dirigida a la Comisión, Pajín y Gómez señalan el "ánimo estigmatizador" de la medida, en contra de los tratados, principios y valores de la Unión Europea en materia de igualdad de trato y no discriminación".

Y consideran que la resolución "insta a valorar la contribución neta al Estado del bienestar de un grupo de personas por su nacionalidad, sin distinción sobre su situación jurídica y realidad social, impidiendo cualquier valoración objetiva y uso constructivo de los datos requeridos".

Por este motivo, piden al ejecutivo comunitario que se pronuncie sobre si la elaboración de estas estadísticas "puede constituir una forma de discriminación indirecta o estigmatización institucional contraria al Derecho de la Unión Europea".