Ribera ve "fundamental" avanzar en la transformación del modelo energético europeo tras la guerra

La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, a su llegada al European Pulse Forum 2026, a 10 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El foro, organizado por el periódico dig - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha defendido este viernes que es "fundamental" seguir apostando por la transformación del modelo energético europeo y reducir la dependencia del continente con el exterior, en el marco de la crisis energética derivada de la guerra en Irán.

"No sabemos lo que puede durar, ni los efectos de una destrucción tan relevante de la capacidad de producción de gas y petróleo, pero sí que para Europa es fundamental seguir apostando por la transformación de nuestro modelo energético y reducir dependencias de algo que no producimos, pero que necesitamos para el bienestar de las personas, las familias y la competitividad industrial", ha dicho a su llegada al European Pulse Forum 2026 de Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona.

También ha remarcado que es importante que Europa reclame el respeto al derecho internacional y la oportunidad de construir puentes para la "recuperación del imperio de la ley y del papel de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad".

"Son bienvenidas las iniciativas que se han activado estos últimos días y confiamos en que podamos conseguir avances en este ámbito y reducir la tensión", ha añadido en relación a los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

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