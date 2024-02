Robles asegura que España "no bloquea ni se opone" a la operación de la UE en el mar Rojo, pero no participará

CASTELLÓN, 2 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que España "no bloquea" ni "se opone" a que la Unión Europea realice una operación en el mar Rojo, pero ha insistido en que no participará.

Así lo ha manifestado Robles --que hoy ha visitado la Residencia Militar de Acción Social de Descanso 'La Plana' para mantener un encuentro con familiares de combatientes ucranianos acogidos-- al ser preguntada por los medios si España va a intervenir en la acción de la Unión Europea en el mar Rojo.

"Ya hemos explicado cuál es la posición de España en este sentido: España no bloquea, España no se opone a que la Unión Europea realice una misión en el mar Rojo; España tiene muchas misiones, muchas misiones de paz, en concreto la operación 'Atalanta', tenemos más de 3.500 hombres y mujeres que están trabajando, inclusive una misión que tenemos también de formación en los militares ucranianos y por tanto no nos oponemos, pero en esta misión en concreto no vamos a participar", ha zanjado.

