Sabiote (Jaén) amplía su residencia de mayores con 193.000 euros en ayudas europeas

Inauguración de la ampliación de la residencia de mayores Villa de Sabiote - JUNTA DE ANDALUCÍA

SABIOTE (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

La ampliación de la residencia de mayores de Sabiote (Jaén) ha contado con la ayuda de más de 193.000 euros procedentes de la Unión Europea, con cargo a los Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural (Feader).

La residencia ha pasado de 37 a 44 plazas, pero además se ha mejorado la seguridad en materia de incendios, se han instalado placas fotovoltaicas, además de renover el mobiliario.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, que ha asistido a la inauguración de la ampliación ha hecho referencia al "compromiso del Gobierno de España con lo público y su apuesta por la inversión en políticas públicas que permitan mejorar la vida de las personas".

Además ha mostrado su satisfacción porque el mecanismo europeo de los Fondos Europeos "también sirvan como inversión social para un colectivo al que también hay que darle respuestas desde las administraciones".

Por su parte, la delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda, se ha referido al Grupo de Desarrollo Rural (GDR) ADLAS que ha aportado 70.000 euros al proyecto de ampliación de esta residencia, gestionada por la Fundación Geroasistencial a Personas Mayores de Andalucía.

Aranda ha manifestado que estas ayudas "generan riqueza, empleo y oportunidades en las zonas más rurales, lo que viene a afianzar una de las grandes apuestas del Gobierno andaluz: las políticas dirigidas al desarrollo de nuestros pueblos y al afianzamiento de la población".

El representante del Ejecutivo ha recordado las transferencias del Gobierno de España a Andalucía para economía de los cuidados y refuerzos de las políticas de igualdad e inclusión social.

Fernández ha incidido en que el Gobierno de España "apuesta mediante una línea de subvención por la construcción de distintos centros de día y residencias para personas mayores a través de una convocatoria de ayudas que ha supuesto un total de 17,3 millones de euros para 12 proyectos en la provincia".

En este sentido, ha recordado las obras, que se encuentran casi a la mitad de ejecución, de otro centro de día en Jaén capital. Así se ha referido al Centro de Día de la Asociación Provincial de Autismo de Jaén Juan Martos Pérez, "unas dependencias que tendrán capacidad para 25 plazas destinadas a aquellas personas que hayan terminado la etapa escolar obligatoria, dando respuesta a una reivindicación histórica de este colectivo en la provincia con un coste total de 972.000 euros".

El subdelegado del Gobierno ha recordado además el inicio de obras de otros centros, englobados en los 12 proyectos que se van a poner en marcha en la provincia. En concreto, la construcción del Centro de Día para personas mayores en Escañuela (Jaén); el nuevo Centro de Día para personas mayores en La Bobadilla; junto con la creación de un nuevo centro de día para personas mayores en Porcuna (Jaén), entre otros.