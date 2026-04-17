Teresa Ribera dice que los progresistas deben "alzar la voz" contra las "imposiciones de grandes empresarios"

La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, en la Global Progressive Mobilisation - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha defendido que los progresistas deben "alzar la voz" frente a los que consideran que las políticas se deben reducir a las ganancias económicas o a las imposiciones de los grandes empresarios, y para ello responder con soluciones concretas.

En su intervención este viernes en la primera jornada en el Global Progressive Mobilisation (GPM) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha abogado por encontrar la forma de "construir una economía que impida los beneficios excesivos", para así dar respuesta a la clase media.

Según Ribera, el hecho que la riqueza de las personas tenga cada vez menos que ver con su trabajo provoca polarización en las sociedades, especialmente para la clase media: "Si la promesa de un futuro mejor no se cumple, ¿por qué voy a confiar en las instituciones? ¿Por qué voy a pensar más allá de mi propio ámbito?".

Ha sostenido que la agenda progresista debe centrarse en los problemas de acceso a la vivienda, los costes de la energía o la salud, que son elementos que están "en el centro del proyecto europeo desde el principio", ha dicho, y que la transformación verde y energética es clave para ello.

DEFENSA DE LA PAZ

La vicepresidenta de la CE ha defendido la forma en que Europa se relaciona con los demás actores internacionales en el mundo: "En un momento en que otros pueden estar desafiando la paz, la cooperación y el derecho", se debe hacer una apuesta por los valores europeos, según ella.

En este sentido, ha lamentado que en ocasiones se crea que las preocupaciones locales de los europeos se pueden resolver de forma independiente, y ha apostado por trabajar juntos "integrando mucho mejor" las economías europeas.

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